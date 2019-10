'Luksusfældens' nye ekspert: Skruer gerne bissen på

I aften har Sesilie Munk Stenderup sin debut som ekspert på 'Lukusfælden'. Hun vil gerne være empatisk, men er heller ikke bange for at være kontant

Når 'Luksusfælden' ruller over skærmen i aften, bliver det med et helt nyt ansigt på ekspertholdet.

32-årige Sesilie Munk Stenderup er seneste skud på stammen, der skal forsøge at hjælpe diverse danskere med at få styr på deres sejlende økonomier.

- Jeg så det som en mulighed for at hjælpe nogle mennesker. Det er jo et setup, hvor der bliver brugt rigtig mange timer på den enkelte person, og det har jeg ikke på samme måde mulighed for i min egen hverdag, fortæller hun til Ekstra Bladet om sin baggrund for at deltage.

- Det er ikke bare nok, at man giver dem et par timers gratis rådgivning. Man er nødt til at lave et stort arbejde og gå helt ned i detaljen med budgetter, og det giver det her koncept mulighed for.

Til hverdag arbejder hun for Kielberg Advokater i Odense, og her sidder hun normalt for kreditorernes ende af bordet, når der skal forhandles aftaler. Hun har dog intet problem med at 'skifte hold'.

- Det har været meningsfuldt at være med. Jeg tror faktisk, jeg har gjort en forskel for deltagerne, siger hun.

Skære ind til benet

Sesilie Munk Stenderup har selv fulgt med on/off siden 'Luksusfælden' startede for 23 sæsoner siden, og hun har bestemt ikke tænkt sig at blive en blødsøden ekspert.

- Jeg håber, jeg er empatisk og lyttende over for deltagerne, fordi de jo typisk er i en rigtig svær situation. Når det er sagt, er jeg heller ikke bange for at være tydelig eller direkte, for det er også nødvendigt, fortæller hun.

- Hvis man skal komme nogle steder på de relativt få dage, vi er der, kræver det også, at vi tør skære ind til benet. Vi har ikke tid til at gå rundt om den varme grød.

Sesilie Munk Stenderup har været i kontakt med TV3 om sin nye rolle som 'Luksusfælden'-ekspert i flere år. Foto: TV3

Økonomi på skoleskemaet

Den nye ekspert fortæller også, at det betyder meget for hende, at børn såvel som voksne kan tage ved lære af programmet.

Blandt andet har hun hørt fra flere forældre, der er glade for, at deres teenagere kan gøre sig nogle erfaringer med kviklån og dårlige renter inden de selv ender i fælden.

- Man burde måske i virkeligheden sætte renter og budgetlægning på skoleskemaet. Det kan jeg godt se et behov for, siger hun.

- Det burde jo været noget, man lærer hjemme ved sine forældre, men hvis de af en eller anden årsag ikke har de kompetencer, kunne det meget vel være skolen, der lærte en at lægge et budget eller forstå en renteberegning. Nogle tager det som et selvfølge, men der er rigtig mange mennesker, der ikke ved, hvad det er.

Luksusfælden kan ses i aften klokken 20.00 på TV3.