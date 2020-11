'Lummer' bommert: - Det gav mening i mit hoved

- Du virker som en type, der ofte besøger din krop.

Sådan startede værten Sarah Grünewald sin samtale med Sara Bro og Morten Kjeldgaard, efter de havde danset aftenens dans i fredagens 'Vild med dans'.

Det virkede dog ikke til, at radioværten i første omgang forstod, hvad der var tale om, og det hele fik en lidt lummer tone ovenpå flere dommerkommentarer, der havde været lidt til den sensuelle side.

- Hvad mener du?, lød det spørgende fra Sara Bro, der fik hele salen til at grine af den noget finurlige kommentar.

En helt anden mening

Til Ekstra Bladet forklarer Sarah Grünewald, hvad der egentlig var meningen med spørgsmålet.

- Det var en snørklet formulering. Jeg synes, der er noget fint i, at man skal besøge sig selv. Og det handler bare om, at vi får mærket efter, og jeg har et indtryk af, at hun er rigtig god til at mærke efter. Jeg beundrer hende meget for at være denne her stærke pige, som er enormt livlig. Hun virker 'grounded', fortæller hun.

Der var nemlig intet fordækt i spørgsmålet, men derimod en tanke på al det, danserne allerede har været igennem de sidste mange uger.

- Jeg tror, det var sådan: 'Har du besøgt dig selv?' Hvordan har du det ovenpå de her mange uger intense træning, som det jo er.

- Vi har været mange ting igennem. Også med 'Knæck Cancer', hvor hun fortalte sin historie. Så det var bare for at tune ind, men det var nok lidt snørklet. Det gav super meget mening i mit eget hoved.

'Tænkte de det'

Sara Bro og Morten Kjeldgaard tager dog heller ikke kommentaren, som den ellers blev opfattet af mange i stuerne.

- Fedt at vi har stået der og bare været sådan 'hvad', og det så er blevet forstået seksuelt, griner Morten Kjeldgaard, der hurtigt suppleres af partneren.

- Ej, det har vi slet ikke tænkt. Er det virkelig det, folk har tænkt, skraldgriner Sara Bro.

- Ej, hvor er det sjovt. Wow. Måske at jeg havde for meget sex?, griner hun videre.

Parret havde slet ikke tænkt over, at det var sådan, det kunne opfattes. Foto: Mogens Flindt

Men hvis nogen skulle tænke videre over koblingen mellem Sara Bro og sex, har hun et glimrende bud på, hvordan man kan få mere information om emnet.

- Jeg vil sige, at jeg har lavet et helt program om, hvordan man onanerer som kvinde, eller som ung pige til 'Tværs', som er en podcast på DR, og det kan man gå ind og tjekke ud, hvis man er i tvivl om, hvordan man skal gribe det an, griner hun.

I denne uge røg ingen ud af 'Vild med dans', og parrene skal derfor alle sammen danse videre næste fredag.