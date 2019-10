Luna: Sådan gik min kvinde-date

Kærlighed kommer ikke nødvendigvis i et bestemt køn. Det er Luna Elmkjær nået frem til efter det lyn-forliste tv-ægteskab med Anders Pilemand.

Efter sin deltagelse i kærlighedseksperimentet 'Gift ved første blik' har hun fået øjnene op for, at det kan være, at hendes kommende partner skal være en kvinde. Hvem ved? 52-årige Luna Elmkjær vil i hvert fald ikke afvise noget.

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, blev Luna Elmkjær for nogle uger siden kontaktet af en kvinde, som hun sagde ja til at mødes med.

Luna på date med en kvinde

De to kvinder har nu været på kaffe-date, fortæller 'Gift ved første blik-deltageren.

- Vi var ude at drikke kaffe, og så vi gik en tur på Christianshavn. Vi havde det sjovt, ligesom når vi skrev sammen. Og vi talte selvfølgelig om alder, og hvor vi bor og sådan nogle ting, man normalt taler om på en date. Men der skete ikke noget mellem os. Jeg fortalte hende, at hun ramte mig på grund af sin humor, men at jeg jo ikke er til kvinder. Jeg har bare en åbenhed omkring det, siger Luna Elmkjær.

Hun forventer ikke, at de skal drikke mere kaffe sammen - med mindre kvinden alligevel er i København.

- Så kan det da godt være, at vi måske kan ringe til hinanden og spørge, om vi skal tage en kaffe. Men fordi vi mødes som to mennesker, der måske vil hinanden, kan vi ikke blive veninder, har jeg fundet ud af. Hun er lesbisk, så hun er der, hvor jeg er, når jeg plejer at møde mænd. Derfor var vi ikke lige, siger Luna Elmkjær og fortsætter:

- Men det beviser bare min tese. Enten er den der, eller også er den ikke. Så for mig er det mennesket, det handler om og ikke nødvendigvis seksualitet, siger hun.

Luna Elmkjær er ikke i tvivl om, at hun seksuelt tænder på mænd.

- Det kan jeg gøre med et knips. Sådan er det ikke med min seksualitet overfor kvinder, for jeg er ikke lesbisk. Men jeg har det bare sådan, at der, hvor jeg er i mit liv, kan det da godt være, at jeg kan falde for en kvinde. Seksualiteten ligger mere til mænd, men kærligheden kan jo lige så vel være til en kvinde, siger Luna Elmkjær.

