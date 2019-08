'Lykkehjulet' vender tilbage: Du kan tilmelde dig nu

Nostalgien vil ingen ende tage på TV 2 Charlie. Kult-programmet 'Lykkehjulet' vender nemlig tilbage i 2020.

Det skriver TV 2.

Quiz-programmet blev oprindeligt sendt mellem 1988 og 2001 med enorm succes.

Værten til programmet henter de fra et andet program på stationen. Det bliver nemlig Mikkel Kryger, som på nuværende tidspunkt er vært på 'Go' Morgen Danmark'.

TV 2 prøvede i efteråret 2018 at sende seks afsnit af programmet, fordi det var 30 år siden, at det oprindeligt havde præmiere. De blev en enorm succes, og derfor blev det besluttet at genindføre programmet på sendefladen permanent.

- Næsten en million seere så med til premieren, og det var tydeligt at mærke, at der var en begejstring, en nostalgi og stærke følelser omkring det her program, siger Mikkel Kryger til TV 2.

Prøveafsnittene havde ligeledes Mikkel Kryger som vært, mens skuespillerinden Stephania Potalivo var medvært.

Hvem medværten bliver i denne omgang er dog ikke besluttet endnu.

Selve programmet kommer til at ligne det oprindelige program så meget som muligt. Det bliver med den velkendte titelmelodi, og konceptet bliver der heller ikke ændret på.

Dog kommer den såkaldte 'kategorina' ikke til at vende bogstavbrikkerne, da disse vil være digitaliserede i denne omgang.

Da det allerførste program blev sendt på tv, var det med den velkendte Michael Meyerheim som vært. De fleste husker dog nok programmets næste vært bedst, nemlig Bengt Burg, som var vært på programmet i næsten ti år.

I første omgang vil der bliver produceret 40 afsnit, og allerede nu kan man tilmelde sig som deltager i programmet. Det er endnu ikke fastlagt, hvilken dato programmet vil få præmiere, men det bliver i begyndelsen af 2020, skriver TV 2.

Ekstra Bladet forsøger at indhente en kommentar fra TV 2.