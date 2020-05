Målløs Blachman: - Det er for vildt

Fredag aften kunne Thomas Blachman glæde sig over, at alle hans tre solister, Mathilde Caffey, Alma Agger og Emil Wismann, gik videre til anden del af årets finale i 'X Factor', der bliver afholdt lørdag aften, og at alle hans deltagere derfor er med i det afgørende kapløb om titlen som vinder af 'X Factor 2020'.

Med det satte Blachman også rekord i 'X Factors' historie på dansk tv. Det er nemlig første gang nogensinde, at én dommer i den danske udgave af 'X Factor' har alle sine deltagere tilbage i finalen.

Da Ekstra Bladet talte med den garvede 'X Factor'-dommer umiddelbart efter fredagens finale, var den altid snakkesalige Blachman nærmest tom for ord.

- Det er kommet bag på mig. Det må jeg sgu sige. Det er ikke noget, jeg har haft som ambitionsniveau. Det tror jeg aldrig nogensinde, at der er nogen, der har haft den sindssygt vanvittige tvangstanke, at det skal man have for at kunne holde sig selv ud, lød det fra Blachman.

Med tre deltagere i finalen er han på forhånd sikret en sejr i 'X Factor' 2020 og dermed et hattrick, inden han overhovedet har sat sig i dommerstolen lørdag aften.

- Jeg mener bestemt, at det ikke handler om mig. Det kan godt være, jeg kan sige nu, at jeg har vundet, men spændingen er lige stor, for hvem af de tre får den sidste ting her? Det er super dramatisk, lød det fra Blachman, der fortsatte:

- Jeg kender dem alle, og jeg ved, at de vil det. Jeg har ikke nogen favoritter. De har allesammen fortjent det. Vi har haft et sindssygt forløb, så for mig er finalen ligeså spændende som alle andre konstellationer.

- Hvad er det, du har gjort rigtigt, siden du nu står med alle dine deltagere i finalen?

- Jeg tror, vi har været gode til at sige: 'Du gør den ting, du gør den ting, og du gør den ting'. De (deltagerne, red.) overlapper ikke hinanden, så det er tre forskellige identificerbare retningsbestemmelser. Emil har vi for eksempel hele tiden kørt på dansk. Alma har sin ting og Mathilde.. Det har bare været vellykket, og det er så blevet honoreret.

Ifølge Blachman har han dog aldrig haft til hensigt at slå rekorder i 'X Factor, selvom han selvfølgelig byder dem velkomne på sit efterhånden lange 'X Factor'-cv.

- Det har aldrig været min ambition (at slå rekorder, red.). Men jeg er slet ikke utaknemmelig. Det er da for vildt. Det er fantastisk. Det er 'once in a lifetime' i denne her genre. Men vi har også gjort det i mange år, og vi har et super godt hold. Vi kan mærke, når det er godt, sagde han og understregede, at seerne godt kan se frem til finalen lørdag, hvor der venter endnu et godt show med hans tre finalister.