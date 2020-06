Målløs da hun så sig selv på tv

Også parret Tina og Isabel, der begge er 34 år, og bor i landsbyen St. Andst i Jylland, medvirker i den nye sæson af 'Fede Forhold'.

Tina har taget ca. 20-25 kilo på og Isabel 20 kilo på, siden parret fandt sammen for tre år siden. Parret meldte sig til programmet, fordi deres forhold var ved at krakelere som konsekvens af deres overvægt.

- Vi havde diskuteret, at hvis ikke snart vi gjorde noget, var vi nødt til at gå fra hinanden. Vi trak hinanden ned. Vi sad bare på sofaen. Vi fik ikke gjort de ting, vi planlagde. Vi lavede ikke mad. Vi spiste junkfood og slik. Når vi gjorde noget, vi troede var godt for hinanden, var det egentlig det dårlige. Det var fredagsslik på en tirsdag, og vi belønnede hinanden med mad, siger Isabel til Ekstra Bladet.

Parret ønsker derudover også at tabe sig for at få deres største ønske opfyldt. Nemlig at få børn.

- Helt fra start har det været et kæmpe ønske at få børn. Det har været hårdt, at det ikke har kunnet lade sig gøre på grund af vægten. Det har påvirket vores humør meget. Det var med til, at vi var nødt til at tage den chance, inden vi bliver for gamle, siger hun videre.

Tina og Isabel har været meget i tvivl om, hvorvidt de havde lyst til at dele så meget ud af deres privatliv på landsdækkende tv.

- Vi tænkte jo meget over, om vi ville blive dømt som to tabere, og vi havde ikke lyst til at blive udstillet. Men samtidig var vi enige om, at det var en chance, vi var nødt til at tage. Vi elsker hinanden, og så må det være den pris, vi betaler for at få hjælp. Det har været det hele værd, selvom det i starten var noget, man skulle vænne sigt til.