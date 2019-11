Målløs: - Det er fuldstændig surrealistisk

For Coco O. og Morten Kjeldgaard var det ikke helt til at forstå, at de nu er i 'Vild med dans'-finalen

Fredag aften stod det klart, at Coco O. som eneste kvinde er videre til dette års 'Vild med dans'-finale, da hun og partneren, Morten Kjeldgaard, dansede sig ind i danskernes hjerter.

For parret selv var det dog ikke helt til at begribe, at netop de nu er videre til den store finale i Forum Horsens næste fredag.

- Det er så surrealistisk. Der er så mange tanker og følelser, der går igennem mit hoved, sagde Morten Kjeldgaard, da Ekstra Bladet mødte parret umiddelbart efter fredagens afgørelse.

- Det er så vildt, at vi er kommet hertil, Morten. Det er crazy. Det er virkelig gået stærkt til sidst, lød det videre fra Coco O.

- Jeg er helt tom for ord. Det er lidt ærgerligt, når man står her i et interview, sagde Morten Kjeldgaard med et smil.

Coco O. sammen med Jakob Fauerbu og Christopher Læssø, som alle er videre til finalen. Foto: Jonas Olufson

Regnede ikke med det

Parret lagde ikke skjul på, at de er ovenud lykkelige for, at de nu kan begynde at træne til finalen. De havde dog på ingen måde regnet med, at de ville blive blandt de sidste tre par i danseprogrammet.

- Man tager en uge ad gangen, og jeg synes virkelig, at der er mange, der har rykket sig. Så ligger den ene nummer et, og så ligger den anden nummer et. Man aner ikke, hvad folk synes om en fra aften til aften, men jeg er stolt over, at jeg stadig kan bidrage, og at der er en kvinde med i finalen. Det, synes jeg, er fedt, sagde sangerinden med et smil og fortsatte:

- Jeg tror, at jeg havde forberedt mig på at ryge ud. Det tror jeg lidt, at jeg gør, så jeg ikke bliver så overrasket. Jeg havde forberedt mig. Jeg havde ligesom sagt til mig selv, at det var okay, og at det sagtens kunne være, at det skulle ske. Men jeg er virkelig glad for, at vi gik videre. Det er så nervepirrende, for man er isoleret i den her boble i studiet, og man ved slet ikke, hvilke energier der foregår ude bag skærmene.

Coco O. og Morten Kjeldgaard imponerede med deres argentinske tango. Foto: Jonas Olufson

- Du er ikke en af de allermest kendte blandt danskerne hjemme i stuen. Hvordan er det så at få så stor opbakning alligevel?

- Det har været vildt fedt, og det er dejligt at kunne komme og danne sine egne indtryk. Folk har ikke set mig på fjernsynet særlig meget. Jeg har ikke lavet tv på den måde. Så de anerkender Mortens koreografi, og at jeg udfører den. Det har været rigtig sjovt, sagde Coco O. og understregede, at hun og Morten Kjeldgaard allerede har store planer for deres finaledanse.

- Det er faktisk lidt fedt, for vi har planlagt nogle powerting, og jeg tror, at på en eller anden bliver det ret dejligt, for vi kommer til at komme med forskellige ting, og der bliver girlpower. Jeg tror, det bliver rigtig fedt, og jeg glæder mig til at lave det. Nu skal folk have noget for pengene, sagde Coco O. med et smil.