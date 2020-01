Målløs: - Det er helt vildt

Da 20-årige Aria Hill indtog 'X Factor'-studiet under den første audition, som blev sendt på TV2 onsdag aften, tog hun dommerne med storm - på flere forskellige måder.

For under et år siden kom Aria Hill til Danmark fra London, men til trods for den korte tid, hun har opholdt sig i Danmark, snakker hun allerede flot dansk og kunne forstå alt, hvad dommerne Oh Land, Blachman og Ankerstjerne sagde til hende.

- Wow. Er du sikker på, at du kun har været her i syv måneder, lød det overrasket fra Oh Land, da hun hørte Aria Hill tale.

Dommernes begejstring stoppede dog langtfra der, for da Aria Hill havde sunget sin fortolkning af 'You Don't Do It For Me Anymore' af sangerinden Demi Lovato, var de målløse.

- Wow, en lyd, du har. Dig har vi ventet på i årevis. Det var crazy, lød det fra Thomas Blachman.

- Det var lige som en engel, der sang for os. Det var inderligt og eksplosivt, lød det fra Oh Land, inden Aria Hill kunne forlade studiet med et stort smil og tre gange ja i baglommen.

Stor ros

Efter hendes optræden i 'X Factor' er hendes præstation blevet delt vidt og bredt på de sociale medier, og her hylder flere danskere hende for hendes store talent.

'Wow!!! Der fik jeg lige gåsehud og tårer i øjnene på samme tid. Hun synger jo som en engel', skriver en kvinde på TV2's Facebook-side.

'Kæft hun er god til at synge, det var da helt utroligt!!', skriver en anden.

Da Ekstra Bladet fanger Aria Hill over telefonen, lægger hun da heller ikke skjul på, at hendes auditon var en helt fantastisk oplevelse, og at hun er meget tilfreds med sin egen indsats.

- Der var meget i mit hoved lige der. Jeg tror, at det første, jeg tænkte, var, at jeg ikke kunne tro det, de sagde. Det var bare sindssygt. Der var tre dommere, der sagde, at de kunne lide min stemme, og at de havde ventet på mig i længe, og at jeg sang som en engel, siger hun og fortsætter:

- Jeg var bange for at synge foran Blachman, men da han sagde, hvad han sagde, kunne jeg ikke tro ham. Jeg var ved at spørge ham, om han kunne sige det igen. Det er helt vildt, tænkte jeg, griner hun videre.

Aria Hill kom til Danmark for få måneder siden. Foto: TV2

Prøvet det før

Det er dog ikke første gang, at Aria Hill prøver lykken i 'X Factor' og står foran et garvet dommerpanel.

- Da jeg var 16 år, prøvede jeg at deltage i 'X Factor' i London. Det gik ikke så godt. Min stemme var lidt træt. Men nu fik jeg mod på at prøve igen, fordi jeg er i et nyt land, og jeg har udviklet mig meget siden.

Et nyt liv

For kun få måneder siden kom Aria Hill til Danmark fra London, hvor hun startede med at arbejde som au pair for en dansk familie.

Ifølge Aria Hill var der en særlig grund til, at hun valgte at rejse fra London og starte et nyt liv i et nyt land.

- Jeg vidste ikke, hvem jeg var, eller hvor jeg var på vej hen, eller hvad jeg skulle. Det var ikke et liv. Jeg vil ikke sige, at jeg bare forsøgte at overleve, men det var på tide, at jeg fandt på noget, og at jeg fandt ud af, hvad jeg ville, siger Aria Hill, der derfor valgte at tage en envejsbillet til Danmark.

I dag er hun ikke længere au pair, men arbejder som tjener på en restaurant, mens hun studerer på VUC. Senere har hun planer om at læse videre.

Med skiftet fra London til Danmark sagde Aria Hill også farvel til en fortid, der ikke altid har været lys.

- Jeg har været i tre plejefamilier, siden jeg var 16 år. Det har jeg, fordi mig og min familie ikke rigtig passede sammen. Der var meget drama og stress. Det har der været hele mit liv, og der har været vold. En masse forskellige ting, som ikke var godt for mig, siger Aria Hill, der også har haft det svært ved at være i plejefamilier som konsekvens deraf:

- Det var ikke altid godt for mig, for jeg følte ikke, jeg havde et rigtigt sted at bo. De fik løn for at passe mig, og det var ikke, fordi de kunne lide mig, eller fordi de brød sig om mig, tænkte jeg. Jeg følte mig usikker på det hele, siger hun og fortsætter:

- Men den sidste plejemor, jeg var hos, var jeg rigtig glad for. Hende har jeg stadig kontakt med og skal besøge, når jeg kommer til London, siger hun og understreger:

- Jeg er rigtig glad for at være flyttet til Danmark, og jeg er spændt på, hvad tiden her bringer.

Du kan se 'X Factor' hver fredag kl. 20 på TV2.