Måtte vente et år: - Det har været nederen

Det har været svært at holde sejren i 'Hell's Kitchen' hemmelig, da optagelserne sluttede for over et år siden

Efter en hæsblæsende finale i den danske version af 'Hell's Kitchen' var det Elly, der endte med at tage sejren foran de to andre finalister, Mathilde og Peter.

Programmet blev optaget i sommeren 2019 - altså for over et år siden, og det har været svært for vinderen ikke at afsløre noget.

- Det har været rigtig nederen ikke at kunne fortælle det til nogen. Siden optagelserne har jeg bare arbejdet og holdt en pause, fortæller Elly til Ekstra Bladet.

Med sejren vandt hun et mentorforløb med programmets dommer, Jakob Mielcke, på hans restaurant, Mielcke & Hurtigkarl. Et forløb, der har givet Elly en masse erfaring.

- Jeg startede lidt efter optagelserne og var der i en tre-fire måneder. Jeg lærte en masse tekniker, og om hvordan det er at være i fine dining-køkken.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Elly endte med at trække sig sejrrigt ud af finaledysten mod Peter. Foto: Nent Group Danmark

- Hun er vildt sej

- Man kunne i hvert fald godt mærke forskellen på at være der og være i et almindeligt køkken. De gør tingene på en helt anden måde. Det var en rigtig fed arbejdsplads.

Forløbet ved Mielcke & Hurtigkarl var spændende for Elly, og hun har fået blod på tanden for fremtiden, når restaurationsbranchen ikke længere lider under coronapandemien.

- Jeg kunne godt tænke mig at åbne mit eget sted i København på et tidspunkt. Det skal nok være noget bistro, så ikke helt fine dining. Noget mad, jeg selv kan lide at lave og spise.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Elly vandt et mentorforløb på Jakob Mielckes restaurant, Mielcke & Hurtigkarl. Foto: Emil Agerskov

Efter 11 ugers hård konkurrence blev det altså den nu 25-årige Elly, der løb med sejren, og deltagelsen i programmet har været en spændende udfordring for hende.

- Det er noget, man ikke har prøvet før. Det var rigtig hårdt, og hvis man ikke var på en dag, så røg man ud af programmet. Man skulle virkelig give 100 procent af sig selv.

Deltagerne i 'Hell's Kitchen' boede sammen i løbet af de 11 uger programmet varede, og selvom hun har lært en masse nye mennesker at kende, så var det ikke altid lige let.

- Man går jo op ad hinanden døgnet rundt, så der var ikke så meget privatliv, men jeg har da helt sikkert fået nye bekendtskaber.

