Mændene ude af bagedysten: Det skal ikke være småt og fimset

Det uhyre populære DR1-program 'Den Store Bagedyst' mistede lørdag aften den tredje og sidste mandlige deltager.

Mændene taber generelt set, fordi de konkurrerer på kvindernes præmisser, mener tidligere dommer Jan Friis-Mikkelsen, der ser en klar tendens fra sin gang i kokkeverdenen.

- Mænd skal føre deres egen stil helt igennem i stedet for at gøre det småt og fimset. Men det er pissesvært at lave en elegant, maskulin kage, der rammer det gyldne snit, fortæller Jan Friis-Mikkelsen til Ekstra Bladet.

Jan Friis-Mikkelsen var dommer sammen med Mette Blomsterberg fra 2012 til 2017. Foto: Bjarne Hermansen

Se også: Vraget i DR-program: - Alt gik galt

Dommernes vurdering bliver ifølge ham baseret mest på det æstetiske, mens smagen kommer i anden række, og det mener den mangeårige dommer også kan være en udfordring for mændene.

- Smag er virkelig svær at kommunikere på fjernsyn. Seerne forstår ikke, hvorfor en grim kage skal rangere bedre end en flot kage, når den smager bedre og derfor ender det på den måde, siger den tidligere dommer.

En af årsagerne til, at han stoppede som dommer, var, at programmet blev for meget 'reality' og for lidt håndværk og proces.

- Der kører seks kameraer i 24 timer, som de kan klippe nøjagtigt, som de vil. Spændingen skulle øges og vores troværdighed blev derfor sat lidt over styr, på den måde DR valgte at fremvise det, forklarer han.

Vindere af 'Den store bagedyst'.

Vindere af 'Den store bagedyst'.

Holdet til dette års ' Den store Bagedyst'. Foto: DR

Bagedyst Micki: Genetik spiller en rolle

Micki Cheng var den eneste mandlige deltager i 'Den Store Bagedyst' i 2015, og han nåede finalen. Han giver den tidligere dommer ret i, at mænd er mere udfordret, når det kommer til at kræse for detaljer.

- De fleste kvinder har mindre hænder end mænd, så de kan lidt bedre komme ned i detaljen. Hvis man skal finpynte med en lille blomst, så tror jeg, at kvinderne har en fordel rent genetisk, siger Micki Cheng til Ekstra Bladet.

Micki Cheng mener, at kvinderne fra naturens side har nemmere ved detaljerne. Foto: Micki Cheng

Han gjorde det til sin mission at nå til finalen, så der ikke kun skulle være kvinder repræsenteret. Men han mener, at mændene var for dårlige i år.

- Mændene har ikke været teknisk stærke nok i dette års program, og det er jo ærgerligt, siger Micki Cheng, der har sagt sit job op som intern kommunikationsmedarbejder hos Tulip, da han går all-in på sin drøm om at lave fuldtids-tv.

DR: De bedste går videre

Søren Olsen er redaktør på 'Den store bagedyst', og han mener ikke, at det er en tendens, at mændene er for dårlige.

- Vi har haft mænd med i alle tidligere sæsonfinaler, så det er ikke en generel tendens. Dommerne vurderer dem, der har de bedste bageevner, siger Søren Olsen, der mener, at mændene har leveret flotte resultater.

-Kommer der til at være nogle andre overvejelser i forhold til casting næste år?

- Vi går efter et cast, der repræsenterer Danmark bredt. Både hvad angår typer, køn, alder og geografi. Samtidig er det vigtigt, at folk har et vist bageniveau. Vi vil på samme vis gøre os umage med at finde de skønneste mennesker og de bedste bagere, så det tænker jeg ikke umiddelbart, siger redaktøren.

Rasmus Trangbæk var den sidste til at forlade programmet. Før ham røg Fillip Katballe og Henrik Lindegaard ud. Foto: DR

Se også: Bitter: - Det er noget pis!