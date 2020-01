Malplaceret og medicineret: Sådan har Magnus det nu

Magnus Lasse Petersen havde lopper i bukserne, da han som lille dreng startede i folkeskole. Han kunne ikke sidde stille og koncentration i timerne var der ikke meget af.

Hans indre uro kunne man ikke ane, da han gik til 'X Factor'-audition og fik tre stensikre gange ja fra dommertrioen.

Da Magnus Lasse Petersen var otte år og gik i 2. klasse fik han diagnosen ADHD og svar på, hvorfor han var så rastløs.

- Jeg gjorde ikke som de andre børn. Jeg var ikke god til det faglige og forstyrrede de andre ret meget, siger Magnus Lasse Petersen, der derfor fik en del skældud af lærerne.

'X Factor'-deltager i pinlig brøler: - Så flovt!

Magnus Lasse Petersen bor hjemme hos sin far, der også spiller masser af musik. Foto: TV2

Socialt fungerede han fint. Havde masser af venner og elskede at spille fodbold. Men når klokken ringede ind, begyndte uroen.

- Jeg begyndte at få medicin mod min ADHD allerede i 2. klasse. Men jeg fik store bivirkninger af det. Blandt andet kunne jeg ikke spise og tabte mig derfor meget, så i 4. klasse måtte jeg stoppe med medicinen, fortæller han til Ekstra Bladet.

Da Magnus Lasse Petersen ligesom sine kammerater skulle begynde at have karakterer i folkeskolen, startede han igen med at tage medicin mod sin uro.

- Det var jeg nødt til for at kunne få min eksamen. Men jeg var blevet ældre, og derfor forstod jeg, at jeg var nødt til at spise noget, selvom jeg ikke havde lyst, siger han.

De tre dommere var imponerede over Magnus og hans naturlige tilgang til musikkens verden. Foto: TV2

Skolen blev aldrig en succes. Dansk var svært og matematik umuligt for ham.

- Men musikken var mit frirum. Fodbold og musik var det eneste, jeg kunne finde ud af. Her fik jeg en masse anerkendelse. Det var virkelig rart, husker han.

Problemerne med at holde fokus har aldrig været et problem for Magnus Lasse Petersen, når det har handlet om sang og musik.

- Jeg kan spille flere timer i træk om dagen. Det kan jeg sagtens koncentrere mig om, siger han.

Så det gør han nu. Spiller i timevis. Hver dag. Som bare 19-årig har Magnus Lasse Petersen erkendt, at musikken er hans vej.

- Jeg er nået frem til, at der måske var en grund til, at jeg ikke kunne koncentrere mig i skolen, for det er noget andet, jeg skal lave.

Blachman nægter at kommentere vanvittig ydmygelse

Efter folkeskolen kom han på sports-efterskole og forsøgte at gå i gang med en uddannelse som social- og sundshedsassistent.

- Men jeg dumpede i matematik, og så går det ikke, fortæller han.

Til at begynde med var han bekymret over, hvad der skulle blive af ham i fremtiden. For man skal jo have sig en uddannelse!

- Men det skal jeg måske ikke. Jeg fik job i Netto nogle timer om dagen. Det gav mig tid til at spille. Jeg begyndte at optræde på cafeer, barer og til bryllupper, og det er mit job nu, siger han.

Med sine19 år er Magnus Lasse Petersen både ung og temmelig grøn i musikbranchen, men han er sikker på, at det er her, han hører hjemme.

- Der er andre veje i livet end at gå i skole. Musikken er min vej, fastslår han.

Raser over TV2: - De slagtede mig!