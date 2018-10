Man tror det er løgn: Skal filme Star Wars ved kendt dansk turistattraktion

Et pilot-afsnit af en ny 'Star Wars'-serie skal filmes i Nordjylland

Stuntmænd, superstjerner og 'Star Wars'.

Man tror næsten, det er løgn, men alt dette kan vi herhjemme se frem til, når en del af en pilot-episode til den nye 'Star Wars'-serie, skal optages på dansk grund.

Nærmere betegnet er det Råbjerg Mile i Nordjylland, der skal danne rammen om episoden, der blandt andet har danske Lars Mikkelsen på rollelisten.

Serien skal betragtes som en fan-film, da producenterne bag projektet stadig ikke har de endelige rettigheder.

Det skriver Nordjyske.

Støtte fra kommunen

Selvom afsnittet kun bliver en såkaldt pilot-episode, er håbet, at man efterfølgende kan sælge den til Disney.

Afsløringen kommer på baggrund af, at filmproducer Jasmin Christensen, som er født og opvokset i den lille by Gærum i Nordjylland, har søgt om 75.000 kroner i kultur- og fritidsudvalget til den dansk producerede 'Star Wars'-episode.

- Vi er en gruppe på over 100 frivillige, der er gået sammen om at føre Hollywood til Danmark, fordi der mangler et spark i den danske filmkultur- og branche, siger Jasmin Christensen til Ekstra Bladet.

Formand for udvalget, Ole Rørbæk Jensen (S), er da også positivt stemt over for projektet.

- Men vi vil godt lige have lidt flere oplysninger fra producerne, for der står ikke så mange konkrete ting i ansøgningen. Når vi får oplysningerne, genoptager vi sagen, siger han til Nordjyske.

God reklame

Han kan sagtens se, at et sådant ambitiøst filmprojekt vil give masser af god reklame til Frederikshavn Kommune.

- Desuden er det positivt, at lokale kræfter fra FilmMaskinen kommer med i optagelserne, siger Ole Rørbæk.

Det er endnu uvist, hvornår serien vil udkomme, og hvornår danske 'Star Wars'-fans kan se frem til de danske optagedage.