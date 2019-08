Maria fra 'Robinson': Ingen skal fortælle mig, hvordan jeg skal se ud

Maria Pencheri deltager i 'Robinson Ekspeditionen' for at vise, at man som kvinde kan gøre, hvad man vil

- Det er da ikke passende for en afghansk kvinde at være på tv.

Sådan lød svaret, da Maria Pencheri en dag luftede tanken om at melde sig til 'Robinson Ekspeditionen' for en ven. Hun havde ikke rigtig tænkt sig at melde sig, men efter hans kommentar tog hun en beslutning. Hun skulle være med i 'Robinson'.

'Robinson er mit oprør'

Maria er 26 år, har en kandidat i folkesundhed og er bosat i Aarhus. Hun er en af de 22 deltagere, der er med i den 21. sæson af 'Robinson Ekspeditionen'. Og så er hun muslim.

- Hele mit liv har været styret af, hvad der er passende for en kvinde, hvordan en kvinde skal være, og hvordan en kvinde skal opføre sig, siger Maria.

- Men der er ikke andre, der skal fortælle mig, hvordan jeg skal se ud, hvad jeg skal deltage i, eller hvad jeg skal gøre med mit liv. Jeg meldte mig for at vise, at en kvinde kan gøre, lige hvad der passer hende.

Maria understreger, at det ikke er i hendes familie, men snarere i det afghanske miljø, at den her mentalitet findes.

- Min mor var den første kvinde, som blev gift uden tørklæde i sin landsby, for det ville hun ikke. Så min familie har altid støttet mig i, at jeg skal være mig selv, siger hun og tilføjer at tørklæde eller ej, så skal kvinden gøre, hvad hun vil.

Maria tilføjer, at hun også ser problemet i danske miljøer.

Vil inspirere andre

Med sin deltagelse i 'Robinson' håber Maria at kunne inspirere andre.

- Jeg håber, at jeg kan inspirere folk til at være, som de er, og til at lade kvinder være, som de er, siger hun.

Hun håber også, at hun kan bidrage til, at debatten om især muslimske kvinder bliver mere nuanceret. Hvis man har lyst til at gå med tørklæde, skal man gøre det, uden at folk skæver til en.

- Der er megen snak om den muslimske kvinde og mange forventninger til, hvordan hun skal være. Også fra danskere. Hvis jeg for eksempel vælger at gå med tørklæde, så er jeg ikke dansk. Men hvis jeg vælger at gå med nedringede trøjer, så er jeg ikke afghansk.

- Men bare fordi jeg er muslim, betyder det ikke, at jeg er på en bestemt måde. Ligesom alle danskere er forskellige, så er alle muslimer også forskellige, og man bør ikke sætte folk i kasser, fastslår hun.

Stil bedre spørgsmål

Maria opfordrer alle til at blive bedre til at se ud over stereotyperne.

- Jeg skal altid forholde mig til min religion, for eksempel når folk spørger, om min far skal vælge, hvem jeg skal giftes med. Så tænker jeg 'tror du, jeg kommer fra Middelalderen eller hvad?', ler hun.

- Så lad os nuancere debatten. Lad os blive bedre til at stille spørgsmål, siger hun.

Den nye sæson af Robinson Ekspeditionen får premiere i aften kl. 20 på TV3 og Viaplay.