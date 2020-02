Mariyah chokerer: - Det stikker helt af

I onsdagens afsnit af 'Paradise Hotel' tjekker der en ny pige ind på hotellet.

Og den nye pige er ikke hvem som helst. Der er nemlig tale om Mariyah Samia, der er en kendt person i realityverden og blandt andet har medvirket i realityprogrammerne 'Divaer i Junglen' og 'Besat af bad boys'.

Mariyah tjekker dog ikke ind som en almindelig gæst. Hun har nemlig en mission. Under sit ophold skal hun hjælpe hotellets drenge med at blive 'fit for fight' til Mr. Paradise-konkurrencen.

- Jeg er altid med på den værste. Ej, ikke den værste. Jo. Jeg er lidt slem, siger Mariyah til kameraet, da hun tjekker ind.

Og hun formår da i den grad også at få sat gang i hotellet, der selvfølgelig blænder op for en 'bad boys'-fest i forbindelse med Mariyahs ankomst til hotellet.

Knap er festen kommet i gang, før Mariyah smider toppen og lader både drenge og piger give hende body-tequila på hendes nøgne bryster.

- Efter Mariyah er kommet ind, har det hele taget en meget vild drejning, siger 'paradisoen' Anna med et grin med henvisning til, at flere af deltagerne under festen kysser med hinanden og går til den under lagnerne.

Mariyah er ny gæst på 'Paradise Hotel'. Men kun for en stund. Foto: Nent Group Danmark

Helt fantastisk

Da Ekstra Bladet fanger Mariyah over telefonen, lægger hun ikke skjul på, at hun synes, det var en fantastisk oplevelse at være med i 'Paradise Hotel'.

- Jeg kunne ikke tænke mig at være med i spillet, men jeg synes, det var en sjov mulighed at være med på den anden banehalvdel på den her måde. Men da de først spurgte mig, om jeg ville være med, rynkede jeg lidt på næsen, men da jeg fandt ud af, hvad jeg skulle, var det noget andet, siger hun og fortsætter:

- Oplevelsen var helt fantastisk. Jeg har aldrig været i Mexico, så på mange måder var det virkelig fedt at opleve. Det var vildt hyggeligt inde på hotellet, og det var fedt at møde de andre gæster og feste med dem. De var rigtig søde og tog rigtig godt imod mig allesammen.

Hun får en til at tænke på bryster

- Man må sige, at du også fik sat gang i hotellet. Var det meningen?

- Man kan godt sige, at det var min intention at få gang i gaden. Man skulle lave lidt ballade, og man må sige, at jeg fik lavet gang i gaden, siger hun med et grin.

- Jeg fik selv lavet ballade. Det er ikke alt, jeg kan huske godt. Men man må sige, at vi fik en del tequila, og det gik vildt for sig. Folk var jo spritstive, og jeg er jo altid klar på en body-tequila. Det stak helt af, griner hun.

Mariyah skaber gang i gaden i 'Paradise Hotel'. Foto: Nent Group Danmark

Mariyah kom dog også en del på glatis under sit ophold, fortæller hun.

- Der er reglementer på hotellet, som jeg ikke vidste noget om. Jeg står jo altid virkelig tidligt op, og da jeg vågnede, gik jeg bare på udflugt og ud for at kigge på firben. Man må så ikke stå op før produktionen, men det vidste jeg så ikke. Så jeg fik lidt ballade for bare at rende rundt, griner hun.

- Men det er jo bare en del af den sjove oplevelse.

Du kan se 'Paradise Hotel' tirsdag-torsdag på Viaplay og Viafree.