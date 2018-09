Martin smidt ud af 'Robinson': Så slem var hans skade

- Lægerne har selvfølgelig set på dig så godt, som de nu kan her. De er ikke helt sikre på, om det er en almindelig muskelskade eller en diskusprolaps. Så jeg hiver dig ud af ekspeditionen. Hvis du ikke får den rigtige behandling, hvis det her er alvorligt, så kan du ende i kørestol.

Så barsk var meldingen fra ekspeditionsleder Jakob Kjeldbjerg i mandagens afsnit af 'Robinson Ekspeditionen', hvor han sendte deltageren Martin Lundsgaard hjem til Danmark. Han havde forsøgt at løfte en kiste under vand og havde mærket et smæld i ryggen.

Martin er ude af årets 'Robinson Ekspeditionen'. Foto: TV3

Der fulgte ikke en nærmere forklaring på, hvor galt det stod til, men da Ekstra Bladet fanger Martin over telefonen her godt fire måneder efter optagelserne fandt sted, kan han fortælle, at han fortsat ikke er kommet sig og fortsat har rygsmerter.

- Det er stadig ikke gået væk. Jeg lider stadig under det, og samtidig har jeg så fået et mavesår på grund af alle de piller, jeg spiste for at styre smerterne. Jeg fik det tredobbelte af, hvad man normalt anbefaler og på tom mave, så det tog lige en måneds tid at komme over det.

- Det var heldigvis ikke en diskusprolaps, men min ryg låser sig stadig fast, og jeg går til massør et par gange om ugen.

Ville selv være fortsat

- Det er lang tid, du har lidt under det. Fortryder du din deltagelse?

- Nej, overhovedet ikke. Det har været det bedste, der nogensinde er sket. Det har været det hele værd. Det er heller ikke længere sådan, at jeg ikke sover om natten. Jeg kan træne og alt muligt, men det har været rigtig skidt.

- Fik du overhovedet valget om at blive?

- Nej, det gjorde jeg ikke. Det er nok også for det bedste. Hvis de havde spurgt mig, var jeg nok bare fortsat, for jeg havde været så meget igennem for at komme med ved castings, undersøgelser og otte forskellige vacciner, siger Martin Lundsgaard og understreger, at han ikke bebrejder produktionen.

- Jeg havde nok skadet mig selv mere, hvis jeg var fortsat. De sidder med en ekspertviden, som jeg ikke gør.

En masse anklager

Martin kom i fokus i programmet, hvor han endte i et større skænderi med holdkammeraten Sasha Louise Sprange, som han mente lignede et fugleskræmsel, en mand og i øvrigt ikke bidrog til noget på øen. Omvendt anklagede Sasha Louise Martin for at have kigget på hende i et kvarter, imens hun solbadede topløs.

Derudover skulle Martin ifølge Sasha have slået hende med et stykke hult bambusrør, imens de sov. Endnu en anklage han pure afviste i programmet - og fortsat afviser.

- Jeg føler, at jeg bidrog til fællesskabet, hentede brænde og hjalp til i lejren, hvor Sasha ikke lavede noget. Ligeså snart kameraet kom på, så sprang hun op og var ved at vælte alting, fordi hun pludselig ville knokle en masse. Det skændtes vi lidt over.

- Hun kommer med en masse anklager, og jeg vil ikke have, at det lyder som om, at jeg render rundt og slår på folk. Det var et stykke bambus, jeg rykkede om natten, og ja, det rørte hende. Men det var et uheld, og det skete med så lav kraft, at jeg ikke engang troede, at hun ville vågne af det, forklarer han.

Selv om han ikke køber Sashas anklager, så erkender han én ting. Nemlig, at han gik over stregen i skænderiet, man så på tv.

- Jeg synes ikke, det er i orden at begynde at kalde folk grimme ting, så det fortryder jeg. Men jeg mener også, at hun fortjente at få tingene at vide. Når man melder sig til 'Robinson Ekspeditionen', så ved man, at det er hårdt. Hvis vi alle sammen lå og solede os, så ville de nok ikke vise programmet igen. Så nogen måtte sige det til hende, og det blev så mig, der ikke kunne holde min kæft, siger Martin Lundsgaard.

Sasha afviser

I modsætning til Martin Lundsgaard så mener Sasha Louise Sprange, at hun lavede sin andel på øen. Dog erkender hun gerne, at hendes motivation dalede, som dagene gik. Men det var de andre i gruppens egen skyld.

- Jeg var med til at lave ting, men hver gang, jeg kom med forslag, så blev det afvist. Til sidst følte jeg, at ingen af dem gad at lytte, og så blev det lidt ligegyldigt. Jeg har ikke bare ligget og lavet ingenting, siger hun og kommer med et eksempel.

- Hvis jeg sad ved bålet og lagde brænde på, så kom Yasser og rev det ud af hånden på mig, fordi han mente, at bålet ville gå ud, hvis jeg gjorde det. Jeg fik ikke en chance.

Både Sasha Louise og Martin fortæller, at de ikke er på talefod i dag.

Udover Martin røg også Sasha Louise og Tine ud af ekspeditionen mandag aften. Dermed er 27 deltagere barberet ned til 22 på to afsnit.