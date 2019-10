Massakre i 'Ex on the Beach'

***SPOILER: Hvis du ikke vil vide, hvem der ryger ud af 'Ex on the Beach' i aftenens afsnit, skal du stoppe med at læse nu***

Tårerne triller i aftenens afsnit af 'Ex on the Beach', hvor to deltagere skal forlade den luksuriøse græske villa.

Det sker naturligvis i forbindelse med, at den flittige tablet plinger med en besked.

- To er flyttet ind. To flytter ud. Jill og Pernille, I skal forlade villaen. Jeres eventyr slutter her, læser deltageren Søren op.

Og så sidder villaens beboere ellers chokerede tilbage og enten kigger tomt ud i luften eller bryder ud i gråd.

Det særlige ved 'Ex on the Beach' er, at der intet spil eller præmie er, og derfor er det helt og holdent produktionen, der udvælger, hvem der får lov at blive i villaen - typisk målt på, hvem der leverer det bedste fjernsyn.

Det koster for Pernille, der trods sit realitycomeback, ikke har gjort det store væsen af sig i villaen. Og for Jill der, efter en tur i kanen med Jeppe, er blevet vraget og ikke har udvist interesse for andre end den mand, der ikke vil have noget med hende at gøre.

Har fået følelser

Da Jill står foran et farvel, kommer Jeppe dog over for at trøste hende.

- Det betyder så sindssygt meget for mig, at Jeppe kommer hen til mig. Den kom fuldstændigt bag på mig. Jeg er meget gladere for Jeppe, end jeg selv troede. Den havde jeg ikke set komme, men jeg har nok fået lidt følelser for Jeppe, siger en grædende Jill.

Også Pernille bryder sammen. Men få græder så meget som Tessie.

- Pernille betyder så meget for mig, jeg kan ikke beskrive det. Vi går op og ned ad hinanden 24/7. Jeg kan ikke beskrive det, hulker hun.

Den overraskende nedslagtning kommer da også bag på deltageren Mark.

- Det er fuldstændigt hjernedødt, at der ryger to inde i villaen i dag. Det siger også bare, at man kan ikke regne en skid ud. Man ved ikke, hvad der sker i 'Ex'. Det er fuldstændigt hjernedødt, lyder det fra Mark.

Det tårevædede farvel kan ses i videoen over artiklen.

