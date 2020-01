- Masser af lort derude

Lige nu er Klumben og Raske Penge aktuelle med albummet 'Livet', men de to kunstnere har lavet musik sammen i mere end et årti. Deres første udspil, 'Rundt', gjorde, at Raske Penge fik øjnene op for en mere følsom side af Klumben.

- Hvilken sang er jeres bedste?

- Vores sang 'Rundt', som faktisk er vores første. Den har meget på hjerte. Overordnet handler den om, at man ikke bare skal tænke på sig selv, og at der skal være plads til alle, siger Klumben og tilføjer:

- Den handler også om, at alt er cirkulært. Hvis du bare vælter lort ud, så får du også lort tilbage.

Her ses duoen til Skanderborg Festival i 2014. Foto: Jonas Olufson

- Hvad inspirerede jer til sangen?

- Vi har begge en aktivist i maven. Raske Penge har nok mest, men vi synes begge, der sker en masse lort derude, og at der skal være plads til alle, siger Klumben.

- Vi sad i Klumbens studie på Ragnhildgade en hel flok drenge og ristede smøger og hyggede os. Og så sagde Klumben, at han lige ville optage noget, og så sang han omkvædet, fortæller Raske Penge.

- Indtil da havde han lavet sange som 'Kriminel' og 'Du en lort', som var mere hårde i det, og jeg var så imponeret over, at han turde stille sig op foran alle os drenge og synge "Hele verden drejer rundt, og den drejer sig ikke kun om dig". Det var meget ømt og rigtigt og fuldstændig uden ironi og et ønske om at være sej, siger Raske Penge og fortsætter:

- Det var nemt at skrive nogle fede vers til, og vi skrev hele sangen den dag. Jeg synes, det var et genialt emne. Jeg havde en ret psykedelisk periode i mit liv, hvor den passede perfekt ind, og jeg følte, at min psykedeliske og politiske side og min drøm om at lave musik pludselig mødtes.

- Er der en særlig linje i teksten, der betyder noget for jer?

- 'Verden drejer, men du mærker det ik', at den må dreje sig om noget, man ik' kan regne ud med matematik.' Det kom lidt, fordi det rimede, men det er jo helt vildt rigtigt. Mange videnskabsfolk er jo religiøse og spirituelle, for jo mere man ved, jo mere ved man, at man ingenting ved, siger Raske Penge og tilføjer:

- Videnskaben vil jo hele tiden udvide vores forståelse for verden. Og jeg tror, at det, vi kalder religion og spiritualitet, en dag vil være nærmere videnskab, fordi vi har forstået nogle nye ting.

- Hvordan er den at spille live?

- Den er fed, for den har et nemt omkvæd, som alle kan synge med på. Jeg elsker selv at spille den, for jeg synes, at den er ærlig. Nogle gange skriver man en sang, hvor man mener det mere i studiet, end når man skal spille den på scenen, men den her fungerer begge steder, siger Klumben.

- Den skaber et lidt emotionelt øjeblik, hvor jeg synes, man kan mærke et fællesskab, siger Raske Penge.

Hvad har den betydet for jeres karriere?

- Det var det første nummer, vi udgav sammen. Den har betydet, at det var os, der blev en enhed, siger Klumben.

- Nogle venner ville udgive en single med mig, og så valgte jeg det nummer, fordi det var det mest færdige, forklarer Raske Penge.

- Men så begyndte sangen at blive spillet i radioen og blev en succes og et hit. Så blev det Klumben og Raske Penge, som folk inviterede ud at spille, selvom vi jo lavede vores musik sammen med TopGunn. Det kunne lige så godt have været ham og en af os to eller os alle tre, siger Raske Penge og tilføjer:

- Den betyder også, at vi fra starten lavede et seriøst nummer, og det er meget rart at have noget, som folk kender, men som ikke er så fjollet som 'Faxe Kondi'.

