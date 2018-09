Mathias stråler: Så nemt får han tv-sex

Nogle af deltagerne i Kanal 4-programmet 'Ex on the Beach' er tydeligvis bedøvende ligeglade med kameraer

'Ex on the Beach' for fa'en!

Netop når man tror, at deltagerne i programmet ikke kan få et mere afslappet forhold til sex på kamera, sætter Caroline og Mathias helt nye standarder for, hvor meget man kan vise på tv. Det sker i aftenens afsnit af realityprogrammet og foregår således:

Mathias og Morten ligger og daser på sofaen, da Caroline dukker op, kigger på Mathias og siger lettere genert 'Skal vi ikke dyrke sex?'

Morten udbryder et chokeret 'what the fuuuuuck, mand', mens Mathias udbryder 'det skal hun ikke sige to gange'.

Og så knaldes der ellers i fuldt dagslys, så kameraerne kan få det hele med i den tæt på overbefolkede villa.

Se klippet herover hvor der er fuld knald på i fuld dagslys.

