'Matrix'-film vil revolutionere industrien - igen

'Matrix'-trilogien fik efter den første film i 1999 enorm betydning for science fiction-genren.

Gennem innovative filmteknikker, action-scener og brug af tidens teknologi, skubbede 'The Matrix' til grænserne for, hvad der var muligt i filmindustrien.

Men også den kommende 'Matrix 4' vil 'ændre filmindustrien - igen', lyder det fra skuespiller Jessica Henwick, der er stolt over sammen med 'Aquaman'-skuespiller Yahya Abdul-Mateen at skulle medvirke i det legendariske franchise - igen med Keanu Reeves i hovedrollen.

- Der er bestemt øjeblikke, hvor Yahya og jeg ser på hinanden, og så siger vi bare 'Matrix 4', siger Jessixa Henwick i et interview med Comicbook.

- De der 'niv mig'-øjeblikke. Lana (Wachowski red.) laver nogle virkeligt interessante, tekniske ting, på samme måde hun gjorde dengang. Jeg tror, hun vil ændre industrien igen med denne film. Vi bruger nogle kamera-systemer, jeg aldrig har set før. Det er nok alt, jeg kan sige nu.

Flere gengangere - Nogle nye 1 af 6 Jessica Henwick. Foto: Mark Von Holden/Ritzau Scanpix 2 af 6 Yahya Abdul-Mateen II. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix 3 af 6 Carrie Anne Moss. Foto: Mark Liley/Allstar 4 af 6 Keanu Reeves. Foto: Melinda Sue Gordon/Warner Bros/Village Roadshow/Kobal/Shutterstock 5 af 6 Keanu Reeves. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix 6 af 6 Instruktør Lana Wachowski. Foto: Barry Brecheisen/Ritzau Scanpix

Skjult besked bekræftet

'Matrix'-serien, som også ser en tilbagevenden af Carrie-Anne Moss, er udtænkt af de polsk-amerikanske instruktører Wachowski-søstrene.

Universet er kendt for sin kringlede historie med metaforer, symbolik og skjulte budskaber, hvilket også har afledt en hel del teorier blandt de mange fans.

Én af disse var teorien om, at filmen handlede om ønsket om at gå fra mand til kvinde, eller kvinde til mand.

Bekræfter vild teori

Og det blev i august bekræftet af den instruktør Lilly - hende og Wachowski-søsteren er tidligere kende som Wachowski-brødrene.

- Jeg er glad for, det er kommet ud, at det var den oprindelige intention (med filmen red.), men verden var ikke klar til det, sagde Lilly Wachowski dengang til Netflix og tilføjede, at filmen ses 'inde fra skabet', fordi resten af verden ikke var klar til at høre sandheden.

'The Matrix 4' forventes at udkomme 1. april 2022.