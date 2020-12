Matthesen overrasker: Ændrer populær karakter

Ternet Ninja vender tilbage - dog i et noget anderledes hylster.

Ninjaen, der i 'Ternet Ninja 2' genoptager jagten på hævn og retfærdighed sammen med 13-årige Aske, har i den nye film, der får premiere i det nye år, nemlig fået et helt nyt udseende.

Se billedet af Ternet Ninjas nye look herunder:

Her kan du se den nye ninja. Foto: Pr-foto

Fuld gang

Arbejdet med at skabe 'Ternet Ninja 2' er lige nu i fuld gang, og Anders Matthesen, der står bag filmen, glæder sig til, at han igen kan bringe den populære ninja til live.

'Ambitionerne med den nye film er endnu højere end den første, og min medinstruktør Thorbjørn Christoffersen og jeg er indtil videre meget tilfredse. Vi føler, at vi har en rigtig god og morsom historie, og det hele kommer til at se fem-seks gange dyrere og flottere ud end den første film', siger Anders Matthesen i en pressemeddelelse og fortsætter:

'Toeren bliver mere af en roadmovie end den første. Men der er stadig masser af gode gensyn med den kære familie inklusive Onkel Stewart, Sirene, Jørn og Sune, som vi syntes var sjove og havde lyst til at dykke lidt mere ned i,' lyder det videre.

Sådan så Ternet Ninja ud i den første film. Foto: Pr-foto

Anders Matthesen fortæller, at de næsten er færdige med at animere filmen.

'Vi er næsten færdige med animationsfasen, men bliver ved med at finde på nye ting og ideer, som vi sætter ind i filmen. Og vi tænker meget på at skabe en film, der fungerer lige så godt til teenagere, voksne og ældre som til børn. Alt i alt kan jeg kun sige, at vi alle glæder os vanvittigt meget til at vise den færdige film for publikum om 10 måneders tid.'

Slog alle rekorder

Da 'Ternet Ninja' fik biografpremiere første juledag 2018, tog den Danmark med storm og smadrede alle billetsalgsrekorder.

Alene på premieredagen solgte den 52.000 billetter, og da den var færdig i biograferne, havde den rundet 950.000 solgte billetter og havde solgt flere biografbilletter end nogen anden dansk film siden 'Op på fars hat' i 1985 (953.743 billetter).

Scener fra den første film.

Filmen er samtidig den bedst omsættende danske biograffilm nogensinde og er ligeledes belønnet med flere Robert-priser og Bodil-nomineringer.

Som i den første film er det Anders Matthesen selv, der har skrevet manuskriptet og instruerer 'Ternet Ninja 2' sammen med Thorbjørn Christoffersen. 'Ternet Ninja'-filmene er baseret på to bøger af Matthesen med samme navn, som også er strøget direkte ind på bestsellerlisterne.

'Ternet Ninja 2' får biografpremiere 7. oktober 2021.