Med på den værste: - Jeg siger aldrig nej

Det var en jive ud over det sædvanlige, Emili Sindlev og Mads Vad dansede fredag aften.

Den indeholdt ikke bare løft. Mads Vad kastede simpelthen rundt med sin partner, der bogstaveligt talt var flyvende under deres dans, hvor hun var klædt ud som cirkusprinsesse, mens han var fejedreng.

Emili Sindlev lægger ikke skjul på, at det er hendes helt store drøm, der går i opfyldes i disse uger. Hun har i årevis haft et brændende ønske om at være med i 'Vild med dans'.

- Nu er jeg her, så skal den dæleme også bare have, siger hun og fortæller, at hun derfor er med på alt, Mads Vad kommer med af vilde ideer.

- Hver gang Mads siger: 'hvad med det her løft?', så siger jeg: 'Jo, det er fedt.' Også selvom jeg svævede i luften i to sekunder uden nogen holdt i mig. Og det var ikke særligt sjovt tidligere på ugen. Første gang vi prøvede det, var det ikke særlig sjovt, erkender hun.

Emili og Mads for fuld cirkuspower. Foto: Mogens Flindt

Noget skeptisk var Emili altså ved kastet, da det blev præsenteret for hende, og Mads Vad tøver da heller ikke med at fortælle, at det ville være ret alvorligt, hvis han ikke greb hende.

- Der var du så bange første gang, siger Mads Vad.

- Ja! Vi måtte lige snakke det igennem. Sådan har jeg det bedst, griner Emili Sindlev og fortæller, at trods vovede løft og kast, så har Mads aldrig tabt hende.

- Nej, nej. Han holder altid fast.

- Så I starter ikke med cykelhjelm og sådan noget på?

- Nej, men det sjove er, at jeg siger aldrig nej til noget. Men da det gik op for mig undervejs, hvad jeg skulle, så blev jeg bange.

Da de først kom i gang med det vilde kast, syntes Emili Sindlev, at det var hylende morsomt.

- Men jeg elsker også rutsjebaner. Alt, der er sådan lidt vildt, kan jeg godt lide, siger hun.

- Så det er velkommen til Mads Vads rutsjebanetur?

- Ja! Og hun får en tur igen i morgen. Hun har fået turpas, griner Mads Vad.

Mads Vad har udstedt turpas til vilde ture på og omkring ham. Foto: Mogens Flindt

Emili Sindlev fik i øvrigt så meget ros af dommer Hübbe, at han fredag aften kaldte hende et unikum. Og den vurdering er Mads Vad helt enig i.

- Ja - du er et unikum. Men det er fordi, du arbejder hårdt for tingene. Der er intet, der bare kommer af sig selv. Det lyder som en kliché, men jeg har aldrig nogensinde prøvet at sætte barren så højt, som jeg gør i år. Og jeg har aldrig trænet en 'Vild med dans'-partner så hårdt, som jeg træner Emili. Jeg håber, at folk ved, hvor hårdt den her pige arbejder. Jeg er dybt beundret over, hvor høj en arbejdsmoral du har, siger han til sin partner.

