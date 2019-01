Medie: Her er handlingen i ny 'Beverly Hills 90210'-serie

Det skabte voldsom røre og jubel-stemning hos de mange fans af den ikoniske tv-serie 'Beverly Hills 90210', da TMZ for nylig kunne meddele, at der var en reboot på vej, samt at størstedelen af de originale skuespiller var ombord på projektet.

Nu har amerikanske TVLine nyt om projektet, som godt nok skulle være på tegnebrættet, men ikke i den form, som mange formentlig havde håbet på.

TVLine har talt med en række unavngivne kilder, som fortæller, at selv om de fleste af stjernerne fra den originale tv-serie har takket ja, så bliver der ikke tale om et gensyn med Donna Martin, Kelly Taylor og Brandon Walsh.

Se også: Godt nyt til fans af ikonisk tv-serie

I stedet skulle der være tale om en såkaldt mockumentary, hvor skuespillerne spiller sig selv. Nøjagtig som vi kender det i Danmark fra eksempelvis 'Klovn'-universet.

Manuskriptet til den mulige tv-serie skulle være skrevet af Mike Chessler og Chris Alberghini, der stod bag den seneste version af 'Beverly Hills 90210' - handlingen skulle centrere sig om skuespillerne fra den originale tv-serie, der prøver at stable en reboot af serien på benene.

Jennie Garth, Jason Priestley, Tori Spelling, Ian Ziering, Brian Austin Green og Gabrielle Carteris skulle alle have takket ja til at medvirke i den mulige tv-serie, mens Shannon Doherty (Brenda) og Luke Perry (Dylan) har afvist at medvirke.

Flere store tv-selskaber skulle være interesserede i projektet. Ifølge TVLine skulle CBS Studios være i førertrøjen. En repræsentant for tv-selskabet har over for TVLine afvist at kommentere oplysningerne.