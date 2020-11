Medie: 'Matrix' fakede filmoptagelser - holdt fest i stedet

Tyske Bild fortæller, at holdet bag den kommende 'Matrix' holdt en stor fest under dække af falske filmoptagelser

Holdet bag den kommende 'Matrix'-film bliver nu undersøgt at de tyske sundhedsmyndigheder. Det skriver tyske Bild, der siden er blevet citeret af flere internationale medier - heriblandt the Guardian.

Mediet fortæller om en noget bizar sag, der kan være et brud på corona-reglerne i Tyskland, hvor det er tilladt at holde events for op til 50 personer - hvis man på forhånd har fået det godkendt af myndighederne.

De regler fandt 'Matrix'-holdet dog en snedig måde at slippe uden om på, da der onsdag skulle holdes fest for at markere afslutningen af optagelserne.

Kilder fortæller til det tyske medie, at omkring 200 personer deltog i festlighederne, hvor gæsterne blev hyret som statister for på den måde at undgå lovgivningen. Festen, som instruktøren Lana Wachowski ifølge mediet stod bag, startede onsdag aften og sluttede først ud på de sene nattetimer.

Bekræfter vild teori

Filmens hovedrolleindehaver, Keanu Reeves, deltog ifølge kilderne i starten af festen sammen med sin partner, Alexandra Grant. De sad sammen ved et bord og drak vin, inden de tidligt på aftenen forlod festen - en fest, hvor der blandt andet var DJ, fyrværkerishow, tattoostand og en række madboder.

En talsperson fra byen Potsdam siger til mediet, at de ikke var blevet gjort opmærksom på et event, men at de løbende har været i kontakt med produktionen i løbet af optagelserne til filmen.

Bianca Markarewicz, talsperson for Studio Babelsberg, siger, at man i løbet af sommeren optog en festscene, og at dette event hang sammen med de optagelser.

- Produktionsholdet lagde med vilje disse optagelser - hvor der var mange deltagere - i slutningen af filmoptagelserne, siger hun til Bild og tilføjer, at alle hygiejnerestriktioner blev overholdt.

Lana Wachowski står bag den fjerde 'Matrix'-film. Hun stod bag de tre første med søsteren Lilly. De var dengang kendt som Wachowski-brødrene, men efterfølgende har de begge skiftet køn. Foto: Paul A. Hebert/Ritzau Scanpix

'Matrix'-film vil revolutionere industrien - igen

'Ingen filmede'

Det er dog ikke helt sandt, hvis man skal tro unavngivne kilder, som Bild citerer.

Blandt andet fortæller en 39-årig kvinde, at der var en løssluppen stemning til festen, hvor folk rigtigt nok blev coronatestet på forhånd og havde masker og mundbind på, da de ankom. Som festen skred frem, havde færre og færre dem dog på.

- Der var ingen instruktør, der gav instrukser, der var intet klaptræ, og der var ingen, der filmede, siger hun videre til det tyske medie.

Optagelserne til 'Matrix 4' blev afbrudt i marts, da coronavirussen for alvor ramte Europa. I august genoptog man dog optagelserne i Berlin. Filmen får efter planen premiere i december 2021.

