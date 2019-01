Megapopulært tv-program vender tilbage

Sidste år vendte det amerikanske realityprogram 'American Chopper' tilbage, ti år efter den oprindelige serie stoppede efter i lang tid at have været domineret af heftige slagsmål - både verbale, fysiske og juridiske - mellem Paul Teutul Sr. and Paul Teutul Jr.

Det uventede comeback var så stor en succes, at det nu er annonceret, at der kommer endnu en sæson, der kan ses på amerikansk tv 12. februar.

Hvornår den varslede nye sæson af serien, der produceres af Discovery, eventuelt kan ses på dansk tv, er endnu uvist.

Paul Teutul, Jr. og Paul Teutul, Sr. med en af deres talrige kreationer. Foto: Ford

I et smugkig på den kommende sæson afsløres det, at de to temperamentsfulde motorcykeltosser fra Orange County kommer til at kaste sig over et projekt, der ligger langt fra deres sædvanlige kernekompetencer, der som bekendt er specieldesignede choppere til sportssjerner, kendisser, firmaer og rigmænd.

I stedet for de tohjulede monstermaskiner har de to kamphaner nemlig valgt at samarbejde om at restaurere en Buick fra 1951, der har stor nostalgisk værdi for Paul Teutul Sr.