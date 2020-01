Megastjerne flopper fælt

Siden den første 'Iron Man'-film så dagens lys i 2008, har Robert Downey Jr. været blandt Hollywoods mest indtjenende stjerner. Alene den førnævnte filmserie har indkasseret over 16 milliarder kroner.

I rollen som Tony Stark alias Iron Man var Downey Jr. desuden fast inventar i hovedparten af Marvels superheltefilm fra 2008 til 2019. Noget kunne dog tyde på, at han ikke er det samme guldæg, efter han har smidt heltekappen.

Hans første film siden superhelte-eventyret, den stort anlagte 'Dolittle', tegner nemlig til at blive en regulær fiasko.

Det skriver TheWrap.

Universal Studios, som står bag filmen, har investeret svimlende 1,178 milliarder kroner i dens tilblivelse. På sine første fire dage har den dog kun formået at fiske beskedne 336 millioner op af lommerne på biografgængerne.

Flere filmeksperter vurderer derfor, at 'Dolittle' ender med at forlade biffen med et underskud på mere end en halv milliard kroner.

Robert Downey Jr. med sine medskuespillere Harry Collett og Carmel Laniado ved filmens tyske premiere. Foto: Michele Tantussi/Ritzau Scanpix

Sidste chance

'Dolittle' har stadigvæk en lille chance for at gå i nul og dermed undgå et tab. Det kræver dog, at markederne uden for USA trækker læsset.

Det er før sket, at en film blev reddet på målstregen af resten af verden. Sidste efterår tjente Disney-filmen 'Maleficent: Mistress of Evil' eksempelvis kun knap 760 millioner kroner i de nordamerikanske biografer, men endte alligevel med at være profitabel, da den kradsede over 2,5 milliarder ind fra de udenlandske markeder.

Filmen havde et budget i omegnen af 1,2 milliarder kroner.

'Dolittle' får premiere i de danske biografer 23. januar. Universal Studios har ikke ønsket at kommentere historien.

