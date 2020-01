Mere Anders og Torben på vej: Derfor laver de så få afsnit

De danske tv-seere har i løbet af januar igen haft mulighed for at få et indblik i livet hos tvillingerne Anders og Torben Petersen, der lever stort set identiske liv.

De 49-årige tvillingebrødre har i år haft seerne med på nærmeste hold, mens de har undersøgt muligheden for at flytte til deres kærester i Thailand. Det sidste af årets to afsnit løber over skærmen mandag aften.

Selvom Anders og Torben nyder at lave programmet, er det ikke realistisk, at der kommer flere end to årlige afsnit med dem i fremtiden.

- Vi kan nok ikke nå op på mere end de to afsnit om året - ellers skal der i hvert fald til at være nogle penge i det, så vi kan sige vores arbejde op og lave det fuld tid, griner Torben og gør det klart, at de ville sige ja, hvis de fik tilbuddet.

- Det kunne da være sjovt, slår han fast.

Selvom det kan lyde meget overkommeligt at lave to afsnit á en lille halv time om året, så fortæller Torben, at de optager rigtig meget materiale, som aldrig bliver brugt til noget.

- Der går jo rigtig mange timer med at lave sådan en udsendelse, så det skal jo også hænge sammen. Sidst vi regnede på et afsnit, var der til en 28 minutters udsendelse gået over 30 timer med optagelser. Vi skal have det passet ind med vores arbejde, og så begynder det pludselig at blive mange timer.

- Vi bruger jo også tid på at stille op og den slags, så der bliver hurtigt brugt mellem 50 og 70 timer på én udsendelse. Og vi skal jo også have fri engang imellem.

Mere på vej

Det ligger dog allerede nu fast, at seerne ikke har set det sidste til Anders og Torben. 2020 byder nemlig på en stor begivenhed for tvillingerne - og den vil de ikke snyde seerne for.

- Jeg kan allerede afsløre, at der er solgt yderligere to afsnit ind. Vi satser i hvert fald på to afsnit, fortæller Torben og fortsætter:

- Til oktober holder vi jo 100årsfødselsdag, og det vil de meget gerne være med til. Vi ved ikke helt, om det bliver én eller to udsendelser, men mere kommer der i hvert fald.

De kan dog endnu ikke løfte sløret for, hvad der kommer til at ske, når de begge fylder 50 år. Det har de nemlig ikke planlagt endnu.

- Der er lang tid til, så det skal vi nok finde ud af, griner Torben.

Torben forventer, at de nye afsnit sendes i starten af 2021.

