Mere end halvdelen af kroppen var fedt: - Jeg var rystet

Det er ikke altid, at man har et retvisende billede af, hvordan man selv ser ud. Det har Tina Lønborg fra DR's program-serie 'Fede forhold' måtte sande.

En ny sæson af 'Fede Forhold' kan ses hver mandag på DR. I programserien følger man tre par, som kæmper for at tabe sig samt finde gnisten i forholdet igen med kyndig vejledning fra sundhedsekspert Michelle Kristensen.

Parrene bliver i programmet fulgt intensivt i syv måneder i forsøget på at nå deres mål. Et af de par er Isabel og Tina fra Store Andst i Sydjylland.

- Jeg kunne jo godt se på billeder, at jeg var større, men jeg havde ikke nogen ide om, hvor stor jeg var, fortæller Tina Lønborg til Ekstra Bladet.

Kunne ikke se det selv

Parret har i flere år forbundet hygge med at spise slik og drikke søde sager, og det kan i den grad ses på vægten. Men problemet opstår, når man ikke selv kan se, hvor galt det faktisk står til.

For at Tina kunne få øjnene op for, hvor mange kilo, Tina bar rundt på, bliver hun i programmet hevet ind til en undersøgelse, hvor hun bliver målt og vejet.

Mest fedt

Hun fik målt sin fedtprocent, og tallene viste sig at være langt højere, end Tina havde regnet med.

- Jeg havde ikke rigtig nogen forventninger til resultatet. Jeg kendte ikke så meget til, hvor man burde være i forhold til fedtprocent, men jeg var alligevel chokeret over, at min fedtprocent lå på 55 procent. Det var rystende, fortæller hun.

- Jeg gik i chok. Det er jo sygt. Det er jo helt vildt, når det er over halvdelen af min krop, som var fedt, fortæller en rystet Tina.

Ikke plads nok

Det kom netop som et chok, fordi Tina aldrig før havde oplevet problemer eller udfordringer i forbindelse med sin vægt.

- I hverdagen havde jeg aldrig før oplevet, at der var noget, jeg ikke kunne på grund af min vægt. jeg havde bare ikke det billede af mig selv.

Man ser det ikke i programmet, men faktisk oplevede Tina udfordringer for første gang, da hun skulle lægge sig op på en briks for at få målt sin krop.

- Jeg havde faktisk problemer med at ligge på briksen. Mine arme og hofte skulle lige skubbes lidt ind, før jeg kunne blive målt, uden maskinen gik i stå. Så der kunne jeg godt mærke, at jeg tænkte: Åh gud, for første gang, mindes hun.