Messi giver Tinka sparket: Julekalender-krig på vej

Modigt, TV2. Meget modigt.

På onsdag i næste uge har tv-stationen besluttet, at 'Tinka og kongespillet' bliver flyttet.

Det betyder, at den populære julekalender ikke bliver sendt klokken 20, som rigtig mange danske børn ellers har vænnet deres december-rytme til. Det skriver BT.

Det er blandt andre fodboldspilleren Lionel Messi og hans holdkammerater i Barcelona, der presser Tinka, Lasse og Falke ud af sendefladen klokken 20, når TV2 i stedet viser El Clasico.

Erfaringen viser, at der ikke skal pilles ret meget ved julekalenderne på tv, før forældre og skuffede børn når helt op i det røde felt. Men TV2 har købt rettighederne til spansk og italiensk fodbold til deres nye sportskanal TV2 Sport X og har fået mulighed for at vise det klassiske fodbold-opgør mellem FC Barcelona og Real Madrid. Det skal udnyttes, siger sportschef Frederik Lauesen til BT.

- Vi synes, der er grund til at markere og fejre vores stærke fodboldrettigheder og den kommende sportskanal, og derfor har vi ekstraordinært købt kampen til TV 2s hovedkanal, siger han.

TV2 sender i stedet 'Tinka og kongespillet' klokken 19.30. Det betyder, at halv-nissen og hendes venner og fjender skal i direkte kamp mod Sus, Bob og Tom fra DRs julekalender 'Julestjerner', der bliver sendt på samme tidspunkt.

Det betyder med andre ord, at seerne skal vælge mellem de to julekalendere onsdag 18. december.

Heldigvis lever vi i en tid med streaming, og begge julekalendere kan ses døgnet rundt på nettet. Derudover sender TV2 'Tinka og kongespillet' på TV2 Charlie til normal julekalender-tid klokken 20.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra TV2.