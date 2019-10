Michael: - Det var meget værre end på tv

Tv-ægteskabet mellem Michael Sommer og Christina Arenholdt Nielsen er gået fra en stormende forelskelse til direkte modvind i stiv kuling.

Skat og skatter er voldsomt udfordret, og hvad der præcis skete i forbindelse med optagelserne til torsdag aftens program, er tv-ægteparret bestemt ikke enige om.

- Efter hun er taget ud til en veninde, og jeg tog hen til en kammerat for at sove, blev hun ved med ringe hele natten. Hun er sur over, at jeg ikke tager telefonen. Det er igen den manglende kontakt, hun oplever, der får det til at gå i hårdknude, siger Michael Sommer til Ekstra Bladet.

- Hun blev afhængig

Da han om morgenen tjekker sin telefon ligger der en besked fra hans tv-kone om, at hun har meddelt produktionen, at de trækker sig fra eksperimentet.

- Det er helt vildt, at hun gør det, uden vi har talt sammen. Jeg var så rasende! Ikke bare såret, men rasende, siger han.

Han vælger dog alligevel at møde op, der hvor parret havde en aftale.

- Så da vi mødtes derude, hvor vi skulle springe faldskærm, vil jeg have en undskyldning. Jeg synes, at det er helt vildt, det hun havde gjort. Da hun så ikke en gang ville sige hej, holder jeg den bare. Så vil jeg heller ikke tale til hende. Jeg forstod det ikke, og jeg føler, at det var meget værre, end man ser på tv, siger han.



Krisen mellem Michael og Christina udvikler sig nærmest til krig. Foto: DR

Christina Arenholdt Nielsen har en noget anden version af, hvad der skete.

- Det han siger, er ikke rigtigt. Han har misforstået mig. Han har tolket det som om, at jeg ikke gad ham mere, men det har aldrig været sådan. Jeg prøvede at tale med ham, men han ville ikke tale med mig, og så kunne vi jo ikke få det løst, siger hun.

- Hvad var det han misforstod? Sms'en eller hvad?

- Ja, blandt andet. Sms'en var lidt for sjov. Det var vores humor. Vi syntes, at det var hårdt at være med i programmet. Ikke at det ikke har været godt, men hårdt. Derfor brugte vi vores humor. Vi har joket lidt med det. Sådan 'kom vi løber fra kameramanden', eller 'ej, nu tager vi ikke telefonen, når de ringer'. Men det var som sagt noget vi jokede med. Vi svarede jo på alt og mødte op til alting, fortæller hun.

- Men så skal jeg bare lige forstå, hvad der stod i den famøse sms, hvor det i programmet fremgår, at du har meldt jer ud?

- Jeg spurgte Michael, om han ville være med. Det forstod jeg på ham, at han ikke ville. Derfor skrev jeg til produktionen på hans og mine vegne. Men det var som sagt for sjov, og man burde kunne tale om tingene.

- Michael giver ret klart udtryk for, at han vil have en undskyldning. Fik han det?

- Jeg gav ham en undskyldning dagen efter for selve misforståelsen. Men der var ikke så meget at hente der, for vi gik helt galt af hinanden. Men vi skulle jo videre derfra.

Se om Christina og Michael kommer videre og forbliver gift eller vælger at lade sig skille, når DR1 på torsdag viser sidste afsnit af 'Gift ved første blik'.