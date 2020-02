Midt i kaos: Jeg er bare dagens klovn

Teknikken svigtede for TV2 under fredagens ’X Factor’, hvor lyden ikke var i sync med mundbevægelserne på skærmen.

Samtidig var der problemer med kanalens streamingtjeneste TV2 Play, hvor flere havde problemer med at logge ind, og som prikken over i’et var der problemer med ’X Factor’-appen, hvor man kan stemme gratis på, hvem man gerne ser videre i konkurrencen.

De mange problemer medførte, at man fra TV2's side fik vært Sofie Linde til fra scenen at annoncere, at man havde valgt at gøre det gratis at sms-stemme.

Midt i kaos stod Sofie Linde, der skulle forsøge at berolige seerne.

- Jeg får dem (informationerne, red.) i min øresnegl, hvor de siger: ’hov, der er det her, kan du sige det næste gang, du går på scenen’. Og det kan jeg jo godt, siger Sofie Linde, der fortæller om de mange tekniske vanskeligheder, man stødte på:

- Det er selvfølgelig ærgerligt, for jeg ved, at der er en masse mennesker, der har gjort sig umage, men sådan er det med teknik og live-tv. Vi kan ikke være fejlfri. Vi er mennesker i alle led. Men der bliver arbejdet på højtryk for at få det hele i hus - ud fra hvad jeg kunne høre i min øresnegl.

- Påvirker det dig, du står jo i centrum for hele showet?

- Nej, jeg er jo bare dagens klovn, der får at vide, hvad jeg skal sige, så seerne er holdt i hånden. Mit fokus ligger jo på deltagerne, siger Sofie Linde.

Hun pointerer samtidig, at hun efterhånden har været vært for showet i mange år, hvorfor hun har hård hud, når problemerne opstår.

- Med det jeg nu har oplevet de sidste fem år, skal der meget til at ryste mig, siger hun.

Om det går bedre med teknikken i andet liveshow kan ses på fredag på TV2.