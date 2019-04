Mikkel og Maze i 'Vild med dans'

I årevis har TV2 to haft en føler fremmer, og denne gang er det endelig lykkes for tv-stationen at få en underskrift fra på en 'Vild med dans'-kontrakt fra Mikkel Kessler.

Med andre ord har den tidligere verdensmester i supermellemvægt sagt ja til at snøre danseskoene og slippe hofterne løs, når TV2 til efteråret blænder op for 16. sæson af dansedysten. Det skriver tv2.dk, og overfor Ekstra Bladet bekræfter Kessler sin deltagelse i danseprogrammet.

Den 40-årige bokser med tilnavnet The Viking Warrior er fra sin sport vant til at være hurtig på fødderne, men om det kan omsættes til elegante trin på gulvet, tvivler Mikkel Kessler selv på.

- Jeg tror ikke, at det bliver en fordel, siger han med et grin til Ekstra Bladet.

- Det er vist noget lidt andet at være let til bens i en boksering end på et dansegulv, siger Mikkel Kessler og fortæller, at det er en anden letbenet sportsmand, der har trukket ham med ind i årets dansedyst.

Presset til deltagelse

- For otte eller ni år siden, var jeg i byen med Michael Maze. Den gang gav vi håndslag på, at hvis den ene skulle være med 'Vild med dans', skulle den anden også. Vi er begge blevet spurgt alle årene, men har sagt nej. Men så ringede han pludselig tidligere i år og fortalte, at han var ved at skrive under på en kontrakt....så var der ligesom ingen vej uden om for mig, griner Mikkel Kessler.

Han nåede dog at blive lidt bekymret for, om TV2 overhovedet ville spørge ham i år.

- Men det gjorde de, siger han.

- Kan man sige, at du ligefrem blev presset til at være med?

- Ha ha... Man skal holde, hvad man lover, siger Kessler, der vil gøre alt, hvad han kan for at slå den 37-årige bordtennisspiller.

- Vi er jo konkurrencemennesker begge to. Men jeg ved, at Maze ikke har en rytme i kroppe, lyder det drilsk fra bokseren.

- Til gengæld ved jeg også, at han er god til at underspille. Påstår, at han ikke kan finde ud af det, men så giver han sig 500 procent for at vinde, siger Mikkel Kessler.

Det var Michael Maze, der fik lokket Mikkel Kessler med i årets 'Vild med dans'. Foto: Stine Bidstrup/Ritzau

Michael Maze er OL-bronzevinder. I Athen i 2004 vandt bat-manden medalje i double med makkeren Finn Tugwell, og hvis bare Mikkel Kessler får én dans mere end Maze i 'Vild med dans', er han tilfreds.

- Ryger han ud som nummer tre og jeg som nummer fire, er det fint. Men jeg vil selvfølgelig helst vinde det hele, siger The Viking Warrior.

Mikkel Kessler blev sidste sommer gift med Lea Hvidt Kessler, og sammen har de børnene Romeo og Rosa-Lia. Parret venter deres tredje barn, der kommer til verden om kort tid. I nærmeste familie er også den storbarmede Bryggen-babe, Linse Kessler.

