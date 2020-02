Millioninvestering i 'Løvens hule': - En vanvittig oplevelse

En rejse til Kina gav en god idé til Brian Bouet Smith, da han hørte om en komposterbar tandbørste, og sammen med sin kone, Heidi von Bülow, kastede han sig i 2015 ud i et virksomhedseventyr, som skulle formindske brugen af plastik i verden.

Ægteparret dukkede torsdag aften op på skærmen i 'Løvens hule', hvor de pitchede virksomheden Maistic, som for alvor imponerede løverne.

Heidi von Bülow og Brian Bouet Smith kunne derfor gå fra hulen med en investering på 1,9 mio. kroner for 30 procent af deres virksomhed - en investering, som Jan Lehrmann og Jacob Risgaard delte mellem sig.

- Det var jo en vanvittig oplevelse. Det var jo eksamen gange 70 med ens barn som indsats. Det var rimelig vildt. Men det var jo også fantastisk, at vi kom derfra med de løver, vi helst ville have med, siger Heidi von Bülow til Ekstra Bladet efter deltagelsen.

- Det var rigtig godt for virksomheden, at vi fik den investering. For det første har vi fået to erfarne personer ind, og det er super vigtigt. Men pengene er også rigtig gode, fortæller hun.

Udover de 1,9 mio. kroner fra de to løver har de også fået et lån på tre mio. kroner fra Vækstfonden, som i 2018 sendte penge i retningen af Maistic.

- Så vi har fået en kapitalindsprøjtning på næsten fem mio. kroner på få måneder, som vi kan bruge til at give den gas i verden og sørge for mindre plastik. Det er jo det, som forbrugerne kræver - ikke bare i Danmark, men også i resten af verden - og med de penge kan vi komme langt, fortæller hun.

- Hvad skal de penge så bruges på?

- De skal bruges på mindre plastik. Det er vel grundlæggende det. De skal bruges til flere forskellige produkter, og de skal bruges til, at vi kan komme ind i flere forskellige supermarkeder I Danmark og andre lande. Vi skal bare give den gas og give forbrugerne det, som de vil have.

Jan Lehrmann og Jacob Risgaard investerede tilsammen 1,9 mio. kr. i Maistic. Foto: Per Arnesen/DR

Fra fyringer og underskud til overskud

Siden optagelserne er der sket en del hos Maistic, som har ansat tre nye folk i virksomheden, og Heidi von Bülow satser på, at de også vil ansatte yderligere et par stykker i den nærmeste fremtid.

Virksomheden har 17. februar 2020 præsenteret et flot regnskab med et overskud på 638.925 kroner efter skat og en omsætning på 1.318.346 kroner for 2019.

Det regnskab er noget bedre end i 2018, hvor omsætningen i Maistic lød på 375.276 kroner, hvilket resulterede i et underskud på 1.059.598 kroner.

- 2018 var for os et tidspunkt, hvor vi vendte skuden og vendte blikket væk fra Danmark og Skandinavien og ud i verden. Det koster jo penge at få de rette mennesker til det, og det tager lang tid at få varerne ind på hylderne rundt omkring. Det kunne ikke være anderledes, og så er det bare superdejligt, at der er kommet 13 nye lande, masser af distributører og store kunder til i 2019 - og at det kan vise sig på bundlinjen, siger Heidi von Bülow.

Maistic er efter 'Løvens hule' begyndt at ansætte folk igen, men tidligere i 2019 var ægteparret tvunget til at afskedige medarbejdere.

- Vi har også fyret folk i 2019 for at kunne producere de varer, vi gerne ville have. Sådan er det jo at være iværksætter. Sådan er livet, siger Heidi von Bülow og fortæller, at Maistic i løbet af året også satte gang i jagten på investorer, der altså endte med at føre dem til 'Løvens hule'.

Afviste 'Løvens hule'

Maistic fik allerede i 2018 mulighed for at være med i DR1-programmet. Dengang stod virksomheden dog et helt andet sted, og derfor valgte de at takke nej.

Dengang var Heidi von Bülow og Brian Bouet Smith i fuld gang med at lave omstillingen og havde kig mod udlandet, og de vidste, at de ville kunne fremvise dårlige regnskaber.

Den situation var dog anderledes, da de et års tid senere blev kontaktet.

- Vi var på jagt efter investorer, men det var jo en stor beslutning, om vi skulle stille os frem for rullende kameraer. Her får man måske heller ikke samme pris, som man kunne foran lukkede døre, men man får så så meget andet. Vi vidste, at vi ville stå med en rigtig god case med gode tal, så vi turde godt, siger Heidi von Bülow.

Ægteparret måtte i 'Løvens hule' høre for, at Brian Bouet Smith virkede til at være under tøflen, og de mange kommentarer har de valgt at tage med et grin.

- Jeg synes faktisk, at det er blevet klippet meget sødt sammen, så man kan vel ikke gøre andet end at knække sammen af grin over det. Det er ikke et problem til daglig. Vi har været gift i over 20 år, griner Heidi von Bülow.

Jan Lehrmann valgte at gå med i Maistic. Foto: Per Arnesen/DR

Jan Lehrmann var en af de to løver, som smed penge efter Maistic. Han var imponeret af ægteparret og deres ønske om mindre plastik. Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- De kom med en klar vision og en meget sympatisk sag om mindre plastik i verden. De har klaret det flot. Der har været bump på vejen, som der er for alle iværksættere, men de er kommet over dem og formået at opbygge en god virksomhed, der også kan tjene penge, siger Jan Lehrmann, som glæder sig over at være blevet en del af holdet.

Han ved ikke, hvordan det ville være gået, hvis ægteparret havde valgt at deltage sidste år, men han glæder sig over, at de kom ind i hulen i denne sæson.

- Det er svært at sige, hvordan det ville være endt, hvis de havde været med for et år siden. Dengang ville de have været et andet sted på rejsen og selvfølgelig have fremvist nogle mindre gode tal. Denne gang fik de jo deres investering, så man kan i hvert fald sige, at det var dejligt, at de kom med i år.

