Millioninvestering trods underskud: - Derfor gjorde vi det

Albert Iversen kunne torsdag aften forlade 'Løvens hule' med 1,5 mio. kroner, efter han pitchede virksomheden RaskRask, hvor kunderne kan få massører hjem til dem selv eller deres virksomheder.

Løverne var imponerede over iværksætteren og hans virksomhed, og efter hans præsentation startede en vild budkrig mellem tre af løverne.

Se også: Tidligere DR-'løve' helt færdig som direktør

Det hele endte med, at Christian Arnstedt og Jan Lehrmann hver betalte 750.000 kroner for ti procent af RaskRask, og de skal derfor være med til at føre virksomheden skridtet videre.

Det projekt glæder de sig begge til. Det fortæller de til Ekstra Bladet, som har været i kontakt med de to løver via mail.

'Albert er en dygtig mand. Han virker enormt sympatisk og arbejder med et produkt, der vil give en masse velvære til en masse mennesker. Han havde rigtig godt styr på sin forretning i studiet, og i de efterfølgende samtaler har vi haft nogle super gode snakke. Albert har grundlæggende styr på sin forretning. Jeg glæder mig rigtig meget til rejsen sammen med ham,' skriver Christian Arnstedt.

Albert Iversen imponerede i 'Løvens hule'. Foto: Carsten Andersen/DR

Se også: Vild krig i 'Løvens hule': - Nervepirrende!

Underskud bekymrer ikke

Som det også kom frem i 'Løvens hule', har løverne købt sig ind i en virksomhed med underskud.

Det seneste offentliggjorte regnskab fra 2018 viste et underskud på 867.335 kroner og en egenkapital på minus 1.663.326 kroner.

Regnskabet for 2019 er endnu ikke offentliggjort, men i DR1-programmet fortalte Albert Iversen, at regnskabsåret sluttede med et minus på 500.000 kroner.

Christian Arnstedt er glad for investeringen i RaskRask. Foto: Per Arnesen/DR

Går amok efter 'Løvens hule': - Vi er blevet fuldstændig overrendt

Det er dog ikke noget, der bekymrer Christian Arnstedt.

'Uden at kunne gå ind i detaljerne, så er det noget, vi har fundet en god løsning på,' skriver han.

Jan Lehrmann er heller ikke bekymret over underskuddet, selvom han indrømmer, at det er noget, han har haft i tankerne.

'Det er klart, det er noget, vi tager med i overvejelserne, men her var det ikke udslagsgivende, fordi RaskRask faktisk er kommet ret langt for få penge, så hvis Albert og co. fortsætter med at være lige så effektive fremover, så skal det nok blive godt,' skriver han.

Det så du ikke på tv: Kaos før 'Løvens hule'

Vild budkrig

Løverne kastede sig ud i en budkrig, da Albert Iversen var færdig med sin præsentation.

Jesper Buch åbnede ballet med et bud på 600.000 kroner for 25 procent. Det var dog slet ikke nok, og løverne blev i stedet ved med at overbyde hinanden.

Jan Lehrmann havde underskuddet i tankerne, men valgte alligevel at investere i RaskRask. Foto: Per Arnesen/DR

Her endte aftalen altså på 750.000 kroner for ti procent af RaskRask for Christian Arnstedt og Jan Lehrmann, der begge valgte at byde med hele vejen.

'Fordi RaskRask er en markedsplads, som virker rigtig godt for både massør og forbruger. Jeg ved, hvor svært det kan være at opbygge sådan en platform. Jeg ved også, hvor stort det kan blive, når det lykkes at udleve potentialet, og det tror jeg på, at RaskRask kan,' skriver Jan Lehrmann.

'Det er rigtig flot, det Albert har opnået indtil nu. Han er lykkedes med at få en platform løbet i gang. Det er svært i starten, da du både skal have kunder og leverandører på samme tid, men det er han lykkedes med. Albert kom med en rigtig forretning med en årlig millionomsætning, så det var en attraktiv investering, hvorfor der også var flere af os, der gerne ville have den,' skriver Christian Arnstedt.

Blæst bagover af stor succes

Christian Arnstedt fortæller, at han blandt andet skal hjælpe RaskRask med onlinestrategi og med at være stærkere på sociale medier.

Jan Lehrmann kommer med erfaring fra andre såkaldte markedspladser som Bilbasen, Autobutler og Mybanker. Den erfaring skal han bruge til at hjælpe RaskRask i den rigtige retning.