Misbrugt på TV2

I øjeblikket kan læsere af tv2.dk se en reklame, der involverer skuespilleren Mads Mikkelsen, når de scroller ned på deres hjemmeside.

Under teksten 'breaking nyheder' ses et billede af en såret Mads Mikkelsen med teksten 'Danmark er i chok'. Trykker man på linket, ryger man - noget overraskende - videre til en reklame for tasker for hunde.

Der er dog bare et problem. Reklamen er pivfalsk og har intet med Mads Mikkelsen at gøre.

Til Ekstra Bladet fortæller TV2, at der er tale om såkaldte programmatic-annoncer, der sælges via en onlinebørs, hvor alle annoncører har mulighed for at tilkøbe reklameplads på de danske mediers hjemmesider. Normalt sker sådanne salg gennem Google, som så vidt muligt blokerer for spam.

'I få tilfælde lykkes det desværre for spam-bannere som dette at komme igennem til tv2.dk, og det beklager vi naturligvis. Vi har også eksempler på, at TV2's egne værter bliver misbrugt i denne type spam-bannere. Den slags annoncer er både ulovlige og uheldige - både for de mennesker, der bliver misbrugt som blikfang i annoncerne, og for de brugere, der bliver vildledt af annoncerne', skriver Kenneth Brenøe, der er salgschef for digital reklame på TV2, i en mail til Ekstra Bladet, hvor han fortæller, at det er et generelt problem, der forekommer hos mange medier og på mange platforme.

Han fortsætter:

'Det er desværre et vilkår for alle medier, der benytter sig af programmatic-annoncer, og vi gør naturligvis alt, hvad vi kan, for at komme disse falske annoncer til livs. Lige så snart vi bliver opmærksomme på en spam-annonce, sørger vi for at blokere den hurtigst muligt'.

Her ses den falske reklame. Foto: Screendump

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Mads Mikkelsen, men han er langt fra den eneste kendte dansker, der må se sig udnyttet i diverse falske reklamer.

Tidligere har også Dennis Knudsen, Robert Nielsen, også kendt som Dovne Robert, Sofie Linde, Sisse Fisker, Natasja Crone og flere andre har oplevet det samme.