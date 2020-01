Missede millioner i 'Løvens hule': - Lynet slog ned

Louise Holm dukkede torsdag aften op på skærmen i 'Løvens hule', hvor hun pitchede virksomheden SalesStyling for de fem mulige investorer i DR-programmet.

Her imponerede hun løverne med firmaet, som indretter boliger for at gøre dem klar til salg med det formål, at de hurtigere bliver solgt. Mia Wagner bed på, og efter benhårde forhandlinger indgik de to et samarbejde. Det glæder Louise Holm, som netop havde håbet på Freeway-direktøren.

- Jeg havde selvfølgelig en forhåbning om at få en investering med hjem, og jeg ville allerhelst have, at det skulle være fra Mia. Men jeg havde også en forventning om, at jeg ikke ville gå langt ned i værdiansættelse, siger hun til Ekstra Bladet.

Louise Holm forlod dog langt fra 'Løvens hule' med den aftale, hun bad om, da hun først trådte ind foran løverne.

Her bad hun om 650.000 kroner for ti procent af virksomheden. Værdiansættelsen på 6,5 mio. kroner var dog et stykke fra Mia Wagners efterfølgende tilbud på 1,4 mio. kroner for 50 procent af SalesStyling.

Efter betænkningstid valgte Louise Holm at acceptere det tilbud, selvom det altså betød, at hun måtte gå på kompromis med værdiansættelsen og acceptere et nedslag på 3,7 mio. kroner. Den beslutning har hun dog ikke fortrudt den dag i dag.

- Da jeg stod derinde, fik jeg bare en fornemmelse, som jeg kun har haft én gang før, og det var, da jeg besluttede mig for at starte SalesStyling. Jeg fik bare et kald, og da jeg skulle gå for mig selv for at tænke over det selv, følte jeg egentlig, at jeg ikke kunne tænke. Men der slog bare et lyn ned i mig.

- Det var bare så stærk en fornemmelse, og jeg tænkte, at det var nu eller aldrig. Jeg ville aldrig få den chance igen, og i dag er jeg bare så glad for den beslutning. Jeg har det meget godt med det, siger Louise Holm.

Louise Holm imponerede løverne og fik Mia Wagner med ombord. Foto: Per Arnesen/DR

Handlede ikke om pengene

Iværksætteren slår fast, at det for hende ikke handlede om pengene, hvilket hun også sagde i programmet.

- Jeg havde jo selv pengene, og jeg har været god til at bygge en sund og bæredygtig virksomhed op. Jeg vidste jo, at jeg stadig ville have penge til mine ambitioner, selvom jeg kom ud uden en investering. Det handlede mere om at få et samarbejde med en gruppe dygtige mennesker, som jeg formentlig aldrig ville få mulighed for at samarbejde med ellers, siger hun.

Siden optagelserne er en del af pengene allerede blevet investeret. Louise Holm fortæller, at SalesStyling blandt andet har åbnet et lager i Jylland, så man kommer til at stå stærkere i den del af landet, mens man også har lukket aftaler med to store virksomheder.

Derfor forventer 'Løvens hule'-deltageren også, at der kommer til at blive travlt i den nærmeste fremtid, og derfor glæder hun sig også over, at hun er blevet en del af Freeway-koncernen.

- Nu står man ikke alene, og jeg ved ikke, hvor mange gange de har sagt: 'Vi løser det', og så har de bare gjort det. Så det har været helt vildt stort for mig, når der har været udfordringer.

- Det har været vildt at gå fra at være helt almindelig iværksætter til at komme ind på deres kontor, hvor jeg er blevet taget godt imod, og så har de bare rykket. De lytter til mig, og så kommer de samtidig med den sygeste sparring, siger hun.

Startede med egne møbler

Louise Holm, der er uddannet ejendomsmægler, har to børn med sin mand, som også er selvstændig og derfor ved, hvad det kræver for at få gang i en virksomhed. Det var en stor støtte for hende i starten, da hun besluttede sig for at oprette sit firma.

- Da jeg var ejendomsmægler, kunne jeg bare mærke, at jeg ærgrede mig over, at folk ikke gjorde mere ud af at få det bedste ud af billederne. Det blev ofte lidt tilfældigt, og det var ærgerligt. Det er lidt ligesom at sælge en bil, som man ikke lige kører i vaskehallen først.

- Jeg kunne jo se, at der kom mere aktivitet, og det blev nemmere at sælge, når der blev gjort noget ud af det, og der blev taget nogle lækre billeder, siger hun.

Ved siden af sit daglige arbejde startede hun derfor med at tage kontakt til forskellige ejendomsmæglere og fik aftaler hjem, som hun klarede med møbler fra sin egen stue. Langsomt kom der flere og flere ordrer hjem, og så begyndte SalesStyling at køre derfra.

- Jeg har arbejdet så sindssygt hårdt, men jeg tænkte ikke over det der. Det var bare noget, der kom naturligt. Men når jeg ser tilbage, så kan jeg godt se, at det med at køre direkte fra nattevagt og ud til aftaler med ejendomsmæglere eller til foredrag i banker, det har været vildt hårdt. Men det har også været det hele værd, slår hun fast.

Nu ser Louise Holm frem til fremtiden, hvor hun sammen med Freeway-koncernen skal forsøge at udvikle virksomheden endnu mere.

