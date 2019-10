Mistanke om aftalt spil

Fredag aften klarede bokser Mikkel Kessler og danser Mille Funk sig igennem nåleøjet og videre til næste omgang 'Vild med dans' på et hængende hår efter en omdans mod bordtennisspiller Michael Maze og danser Mie Moltke.

Netop at stå i en omdans, syntes hverken Mikkel Kessler eller Mille Funk - forståeligt nok - var særlig sjovt.

- Det var forfærdeligt. Det er altid kedeligt at stå der som de tre sidste inden en omdans. Man ved jo ikke, hvad der sker, siger Mikkel Kessler til Ekstra Bladet umiddelbart efter fredagens show.

- Jeg er så skuffet

- Det er aldrig sjovt at danse omdans. For indeni har man det jo lidt sådan: 'Åh nej, er det slut om lidt?', men til gengæld gav du (Kessler, red.) den ekstra meget gas i den omdans, siger Mille Funk henvendt til sin partner.

- Man giver den alt, hvad man har. Hvis man røg ud, så må det være sådan. Så har man gjort, hvad man kunne, tilføjer Kessler.

Mikkel Kessler og Mille Funk klarede sig igennem omdansen, men måtte sige farvel til deres gode venner Michael Maze og Mie Moltke. Foto: Ritzau Scanpix/Marti Sylvest

Aftalt spil?

I omdansen stod Mikkel Kessler over for sin gode ven Michael Maze, og netop det var noget helt særligt.

For otte år siden indgik de nemlig et væddemål: De to gav hinanden et håndslag på, at hvis den ene sagde ja til at være med i 'Vild med dans', så skulle den anden også sige ja.

Sådan blev det derfor i år, og siden blev det så til en kamp om, hvem der kunne nå længst i danseprogrammet. Her trak Kessler det længste strå.

- Jeg er sindssygt glad. Men på den anden side også ked af det, for min gode ven Maze er jo ikke med mere. Jeg troede ikke, at det ville være Maze, jeg skulle op mod, lyder det fra Kessler.

Mikkel Kessler og Mille Funk gav den alt, hvad de havde, i deres omdans. Foto: Ritzau Scanpix/Martin Sylvest

- Flere af vores læsere skriver også, at der må være tale om aftalt spil fra TV2, siden I kommer op mod hinanden. Hvad tænker I om det?

- Det kan jeg jo bare spå om. Det er meget tilfældigt, er det ikke?, siger Mikkel Kessler ironisk med et stort grin.

- Måske lidt tilfældigt, konstaterer han, mens Mille Funk supplerer:

- Man kan ikke vide (om det var aftalt spil, red.) men det var i hvert fald ikke ønskescenariet for Mikkel og Maze, siger hun.

- Man ved jo ikke, om det er eller ikke er. Man ved ikke, hvor mange der har stemt, og hvor mange der ikke har, eller hvad vi fik af point fra seerne. Det er altid farligt at ligge der i midten, hvor vi ligger, siger Mikkel Kessler og understreger, at de kommer til at savne Michael Maze og Mie Moltke videre i konkurrencen.

Thomas Strøbech, der er underholdningsredaktør på TV2, forsikrer dog om, at der ikke er tale om aftalt spil.

- Selvfølgelig er det en tilfældighed. Vi har aldrig og kommer aldrig til at snyde med sms-afstemningerne i 'Vild med dans', forsikrer han.