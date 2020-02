Mobbes på nettet

Igen i år er Sofie Lindes tøjvalg et yndet debatemne blandt danskerne. Hør hendes reaktion i videoen

Sofie Linde er efterhånden vant til det.

Men hver fredag aften, når hun går på scenen i ’X Factor’, sidder der en hær af internetkrigere, der gør sig morsomme på bekostning af hendes påklædning.

Det første liveshow i 2020-udgaven af ’X Factor’ var ingen undtagelse.

Her skrev flere på sociale medier og sammenlignede hendes tøj med en pyjamas. Men da Ekstra Bladet fanger Sofie Linde efter showet, har hun kun latter tilovers for folks kommentarer.

- Ja, den havde jeg forudset, smiler hun.

'X Factor'-deltager afviser snyd

Blandt de ting, der blev skrevet på Twitter under showet, var:

'Nattøj, udbryder den 9-årige, da værten entrerer scenen.'

'Er det nattøj eller regntøj Sofie Linde har på'

Derudover blev der oprettet en afstemning om, hvorvidt der var tale om nattøj eller regntøj.

Det var denne beklædning, der fik folk til at undre sig over, om Sofie Linde havde taget pyjamas på. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Bestemmer selv

Også på Ekstra Bladets live fra programmet kørte debatten om Sofie Lindes tøjvalg.

For mange ville det være anstrengende, hvis fremmede konstant skulle ytre sig negativt om ens beklædning, men Sofie Linde har valgt at tage det i stiv arm.

- Jeg kan da sagtens bare tage de kjoler på, de har i ’Vild med dans’, eller køre den helt sikkert. Men prøv at høre, sådan er jeg bare ikke. Vi er festfyrværkeri og mange mennesker, der har gjort os sindssygt umage. Selvfølgelig skal der være farver på drengen, siger Sofie Linde og fortsætter:

- Det er nu engang mig, der har tøjet på og bestemmer. Nattøj er trods alt ikke det værste, jeg er blevet kaldt.

Færdig i 'X Factor': Her er hans reaktion

Faktisk sidder hun og hendes stylist altid forud før showet og gætter på, hvad folk nu vil sammenligne hendes tøj med.

- Der kører altid væddemål om, hvad de gætter på – og pyjamas, den havde vi forudset, griner hun.

Faktisk er der en særlig kjole, som hun håber at kunne bruge til finaleshowet, der nok skal kunne få folk op af stolene. Hør hende fortælle i videoen.