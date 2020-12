Mor og datter svines til for plastikkirurgi: - Folk har ondt i røven

Det kræver alligevel sit at stille sig frem foran hele Danmark og fortælle, at man er helt vild med at ændre sit udseende gennem kosmetiske operationer, og at man faktisk også er ligeglad med, hvad alle andre tænker.

Ikke desto mindre er det præcis, hvad Gitte Moulin og datteren Emilie Moulin har gjort i den nye dokumentar 'Smuk som min mor', der sendes på TV2.

Her fortæller de to kvinder, at de tilsammen har brugt 600.000 danske kroner på operationer.

Dog er det mor Gitte, der har givet den mest gas, fordi hun, som hun siger, ikke føler sig som en på 55, så hvorfor ligne en?

Gitte har ikke holdt sig tilbage, når det kommer til skønhedsoperationer. Foto: Jonas Olufson

Serien prikker dog lige lovligt meget til danskerne og især janteloven.

Det ses tydeligt på de sociale medier, hvor holdningerne til Gitte og Emilies valg skinner igennem på den negative side af medaljen.

'I er ikke rigtig kloge ... Skam jer', skriver en.

'Hold nu kæft kun rige mennesker kan se smukke ud. Føj for en tanke..', skriver en anden.

'Det var dog en fæl mor, stakkels datter, tomme som en æggeskal', lyder kritikken fra en tredje.

Påvirkes ikke

Det er dog ikke noget, der påvirker den 21-årige Emilie synderligt.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet, da vi fanger hende midt i kontrollen af hendes nye bryster.

- Selvfølgelig har det været noget af en omvæltning, og det har da også været overvældende med beskederne, lyder det fra den unge kvinde.

Hun fortæller, at der både har været dårlige og gode reaktioner, men at hun personligt undgår at læse de beskeder, der er alt for hårde i tonen.

- Det er jo lille Danmark, og folk har bare ondt i røven, så det kommer egentlig ikke bag på mig.

Emilie har intet imod at vise hele Danmark, hvordan det ser ud, når man skal have lavet bryster. Privatfoto

Mor-datter-problematik

Emilie reflekterer også over, at familieforholdet mellem de to kvinder kan være med til at give folk lyst til at gå til tasterne med kritik.

- Når folk ser, det er mor-datter og plastikkirurgi, så går de bare amok. Og de fleste lader ikke til at have set programmet, men kun et lille klip, og så har de allerede dannet sig en mening.

Emilie Moulin har skam også tænkt over, hvorfor det var vigtigt for hende at stille sig frem med sin historie.

- Jeg føler ikke, at det skal være et tabu, at man får lavet noget. Det er helt okay. Og jeg håber, at vi kan få noget mere søstersolidaritet. Mange piger på Instagram har jo fået lavet alt muligt, men de siger det bare ikke, og det er jo med til at skabe det her urealistiske glansbillede. Hvis de sagde det, ville langt færre nok blive påvirket og ikke føle sig gode nok, fortæller hun.

Stærk og selvstændig

De mange kommentarer omkring, at Emilie og moderen nok har dårligt selvværd og selvtillid, betyder heller ikke noget for Emilie. Hun ved, hvad hun står for.

- Min mor har jo altid opdraget mig med, at jeg er en stærk og selvstændig kvinde, og at jeg ikke skal finde mig i noget. Men jeg har et godt selvværd, og jeg har pyntet mig selv for at få det bedre, lyder det.

Det hele er dog heller ikke negativt. Emilie bestormes også af søde beskeder, og hun forsøger at besvare dem alle, så godt hun kan.

Ud over de nye bryster er der ingen faste planer om at ændre mere på sig selv, fortæller Emilie.

Hendes næse er dog brækket efter en tidligere operation, og hun ønsker derfor at få den ordnet, når tiden er til det.

