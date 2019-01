Mor og søn spiller mor og søn på 'Badehotellet'

'Badehotellet' har udviklet sig til en familieforestilling af den ægte slags. Flere af skuespillerne spiller sammen med deres allernærmeste i den populære serie, der 28. januar har premiere på den sjette sæson.

Tidligere har ægteparret Birthe Neuman og Paul Hüttel spillet sammen på 'Badehotellet'. Cecilie Stenspil og hendes bror, Simon Stenspil, var begge med i den seneste sæson. Her kunne man også opleve Søren Sætter-Lassen og hans søn Jens Sætter-Lassen, som begge er med i den kommende sæson. Jens Sætter-Lassens kone, Neel Rønholt, har tidligere været medvirket, men er nu ude af 'Badehotellet'.

Ny på hotellet er 23-årige Lue Støvelbæk. Han er søn af Anette Støvelbæk - 'Badehotellets' fru Frigh. Det er netop som fru Frighs søn, Leslie, at den unge skuespiller har landet rollen i serien, der har tradition for at trække langt over en million seere til skærmen uge efter uge.

- Det er ret fantastisk, lidt mærkværdigt og fuldstændig ukompliceret at spille sammen med min søn, siger Anette Støvelbæk til Ekstra Bladet.

- Selvfølgelige gjorde vi os nogle tanker og talte om, hvorvidt det var en god idé. Han var begyndt at gå til casting, før jeg fik det at vide. Så det var lige som ikke givet, at han skulle spille min søn, bare fordi han er min søn. Men det er da pudsigt, og man kan da sige, at vi i hvert fald ligner hinanden, siger hun.

Ukompliceret

For Lue Støvelbæk er der en klar linje mellem at være privat og professionel med sin mor.

- Det har været utroligt nemt at være professionel sammen med hende. Jeg synes faktisk, at det interessante også har været pauserne mellem optagelserne. Der er man jo også på arbejde. Man holder sig i gang – prøver at blive i stemning og fokus. Det har nu været ret ukompliceret, siger han.

Den unge skuespillerspire, der bliver færdiguddannet fra Den danske Scenekunstskole i Odense til sommer, fortæller, at mor og søn på forhånd ikke havde aftalt, hvordan de skulle være overfor hinanden, når de var på arbejde. Og det var helt bevidst.

- Vi har været enige om bare at gøre det og så se, hvad der skete. Og det er som sagt gået helt fint. Ellers havde vi nok taget en snak om det, siger han.

- Har hun kunnet holde sig helt fra at være mor-agtig undervejs?

- Nja… Der har da været en enkelt gang. Men så er det også fordi den rolle, hun spiller er meget mor-agtig. Fordi hun spiller den så godt, blev det lige lidt provokerende på et tidspunkt, griner han.

Min egen vej

Det er ikke første gang, Lue Støvelbæk spiller overfor en af sine forældre. Foran et kamera har han tidligere stået ansigt til ansigt med sin far, skuespilleren, Lars Mikkelsen, i DR-serien 'Herrens veje'.

- Der er noget specielt ved at spille sammen med sin familie, man har mange af de samme træk – om man vil det eller ej! Jeg kan se, hvad de gør, hvor vi minder om hinanden og hvordan jeg gerne vil forme min spiller, siger Lue Støvelbæk og understreger, at det er enormt vigtigt for ham netop at finde sine egen ben at stå på i faget.

- Jeg har ikke taget imod direkte råd fra mine forældre. Det gider jeg ikke. Jeg vil finde min egen vej. Selvfølgelig lytter jeg, men tekniske råd vil jeg ikke have. Det er vigtig for mig at stå på egne ben, siger han.

Derfor føler han heller ikke, at der er en tung arv, han skal løfte efter sin mor, der har stor succes herhjemme, hans far, der har rigtig godt gang i en international karriere, og så selvfølgelig hans onkel, Mads Mikkelsen.

- Jeg måler mig ikke op i mod dem. Det er der andre, der gør, og sådan er det. Jeg lader være, for det er sådan set lidt ligegyldigt. Jeg er mig – ikke dem. Jeg tager det et skridt ad gangen. Jeg prøver først og fremmest at blive god til det, jeg laver, siger han.

Lue Støvelbæk og Lars Mikkelsen i 'Herrens veje'. Foto: Tine Harden/DR

