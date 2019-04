Morten Hee skrevet ud af populær tv-serie

Det kom nok bag på din fleste fans af TV2 serien 'Sygeplejeskolen', at den populære hovedperson Erik i første afsnit forlader sin uddannelse og fortæller, at han rejser til Canada og siger farvel sin store kærlighed Anna, der spilles af Molly Egelind.

Og det viser sig nu, at man som seer kommer til helt at undvære skuespilleren Morten Hee Andersen. Han er nemlig skrevet ud af serien.

Det oplyser fiktionschef Katrine Vogelsang fra TV2 til Ekstra Bladet.

'Da sæson 2 af ’Sygeplejeskolen’ blev sat i gang, var Morten Hee Andersen delvist engageret til anden side, og dermed et kreativt benspænd i tilblivelsen af sæson 2. Hvor ’Sygeplejeskolen’ i første sæson fokuserede på Mortens karakter Erik og hans kamp for at komme ind på sygeplejeskolen, har anden sæson fokus på Molly Blixt Egelinds karakter, Anna. Alt har været meget nemt for Anna, og derfor var det en oplagt mulighed at bruge Eriks fravær, til at give Anna den største udfordring, - nemlig at hun skal undvære sin store kærlighed. Og derfor har forfatterne valgt at sende Erik til Canada – som 50.000 danskere gjorde i løbet af 50’erne', skriver hun i en mail.

Morten Hee og Molly Egelind blev kærester i sidste sæson, men nu må de undvære hinanden i sæson 2. Foto: TV2 Charlie

God beslutning

Til TV2 har Morten Hee Andersen udtalt, at han egentlig synes, det er meget fint for historien, at hans karakter Erik ikke længere er en del af serien.

'Jeg synes, det passer godt til karakteren. Førhen løste han altid sine problemer ved at tage væk. Han har ikke været vant til at knytte bånd med nogen. Man kan sige, at det i denne situation er uheldigt, at han falder tilbage i gamle mønstre, fordi han sårer Anna og sine nye venner - og sig selv. Men han er og bliver en enspænder, der går sine egne veje. Han har altid været alene og skulle klare sig selv, så det er på en måde naturligt for ham at rejse alene om på den anden side af jorden for at forfølge sin drøm', siger til mediet.

Han fortæller, at han selvfølgelig vil savne de andre skuespillere, og at han har sat pris på samarbejdet, men at han hurtigt skulle i gang med andre projekter.

Det er dog ikke 100 procent sikkert, at den rebelske rødhårede charmetrold ikke kommer til at vise sig på 'Sygeplejeskolen' igen.

'Det vil tiden vise', siger han.

Hvad Morten Hee Andersen nu skal fokusere på vides endnu ikke.