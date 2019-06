Mystisk optog på Strøget

Strøget i København blev onsdag kortvarigt omdannet til en scene fra den dystopiske HBO-serie 'The Handmaid's Tale'

Enhver, der har set den uhyggeligt skræmmende tv-serie 'The Handmaid's Tale', vil instinktivt kunne afkode de tildækkede kvinder med skyklapperne og de ikoniske røde dragter som de underkuede fødemaskiner, der med skuespiller Elisabeth Moss i front må gå så grueligt meget igennem i den fiktive fremtids-version af USA.

Men har man ikke set serien, vil man givetvis undre sig over synet af de stumme kvinder, der i dag vandrer rundt på Strøget i samlet flok, mens de kigger ned i jorden og undgår øjenkontakt med forbipasserende.

Skuespiller Elisabeth Moss - i midten af billedet - har vundet en Golden Globe for sin hovedrolle i 'The Handmaid's Tale'. Foto: HBO

Forklaring på det sælsomme optog er, at streamingtjenesten HBO forsøger at gøre opmærksom på, at tredje sæson af serien har premiere torsdag denne uge.

HBO Nordic har meldt ud, at de på premieredagen serverer tre ud af de i alt 13 nye episoder. Herefter vil en ny vil blive tilgængelig hver torsdag.

Serien, hvis første sæson havde premiere i 2016, er baseret på den canadiske forfatter Margaret Atwoods succesfulde roman 'The Handmaid's Tale' ('Tjenerindens Fortælling'), der beskriver, hvordan magten i USA på kort tid overtages af religiøse fanatikere, der omdanner landet til et diktatur, hvor et stort antal kvinder er reduceret til tjenestefolk og fødemaskiner.