Næsten helt blind: Derfor snublede han foran Blachman

Thomas Blachman har svært ved at holde munden lukket, og sådan var det også, da 26-årige John Obhasa P. Clausen havde fået sine tre stensikre ja’er i ’X Factor’ fredag aften.

- Vi skal nok begrænse scenografi og koreografi, så du ikke styrter ud over scenen i første liveshow, lød det muntert fra Blachman.

John er nemlig så svagt seende, at han nær var væltet, fordi han overså et trin, da han skulle give dommerne hånden inden sin audition. Til Ekstra Bladet fortæller John nu, hvor galt det reelt står til med øjnene hos et af de bedste bud på en kommende liveshow-deltager.

- Jeg er helt blind på højre øje, og på venstre øje har jeg cirka fem procent syn, som er betinget af en kontaktlinse på plus 22. Så jeg har fem procent at gøre med, og rent synsmæssigt svarer det til at kigge i den forkerte ende af en kikkert, forklarer han og tilføjer om Blachmans muntre kommentar:

- Det er jo sjovt, det synes jeg, for hvad skal man ellers tænke? De vidste jo ikke, at når jeg har stået på en scene, så kender jeg den som min egen bukselomme og kan gå rundt på den med lukkede øjne. Det bliver jeg ikke forarget over. Så plysset er jeg ikke, griner han.

Synet halter, men det tager John i stiv arm. Der er mange, der har det værre end mig, siger han. Foto: TV2

Bruger mobilen

Øjensygdommen hedder nystagmus, og selv om det svage syn formentlig for mange ville betyde en tilstand af bedrøvelse, så er omstændighederne ikke noget, som nager deltageren, der kan se frem til at samarbejde med Nanna ’Oh Land’ Fabricius i kategorien solister på 23 og opefter.

- Det er nemt nok at leve med, og jeg er jo ikke kradset af endnu, vel. Der findes nogle små life hacks, som at du kan bruge kameraet i mobilen, hvis du skal se pris og udløbsdato, når du handler ind. Og ellers er jeg ikke bleg for at spørge folk om hjælp, hvis der er noget, jeg ikke kan finde, siger han og tilføjer:

- Jeg kan dog godt lide selv at gå rundt og kigge og blive familiær med, hvor jeg kan finde varerne.

John fortæller, at han altid har været blind på højre øje og svagt seende på det venstre, hvilket blev forværret efter en operation, han som 17-årig fik mod grå stær. Han er ikke overrasket over, at det gik så godt foran dommerne. Han startede til kor som femårig og blev færdig på musikkonservatoriet i 2017.

- Jeg vil ikke lyde arrogant, men jeg ved godt, at jeg er god, og jeg ved godt, hvad jeg laver, for jeg har min professionelle tilgang til det. Jeg ved, hvordan man gennemarbejder et nummer og går fuldstændigt i dybden med det. Jeg kom ikke bare for at fjolle, som så mange andre, jeg kom for at gå videre, siger han.

John blev færdig på musikkonservatoriet i 2017. Foto: TV2

Toner bliver til farver

Det dårlig syn er ikke det eneste punkt, hvor John skiller sig ud. Han har synæstesi, og det påvirker, hvordan han oplever musikken.

- Det betyder, at jeg forbinder toner med farver. Hvis man spiller akkorder med flere toner, så får den tone, man hører, først farver. Det er det, der foregår inde i mig, det er som en maler med en palet, siger han.

- Det er oplevelsen af nuancer og stemninger. Du er ikke i tvivl om, hvad den gule farve betyder, og at den blå er forbundet med balance og rolighed. Det er rent tonalt.

Næste stop for den 26-årige sanger og sangskriver er ’Five chair challenge’. Han håber at deltagelsen i programmet kan være med til at profilere ham og hans musik.

- Siden jeg blev færdig på konservatoriet, har det været svært at få arbejde, så jeg håber, det kan skabe opmærksomhed omkring, hvad jeg kan. Min drøm er at åbne en sangskole, siger han.