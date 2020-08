Naturnørd med i 'Vild med dans'

Vicky Knudsen.

Navnet klinger måske ikke så velkendt i manges ører. Men hvis man har set TV2s naturprogram '1 døgn, 2 hold, 3 dyr', kender man med garanti den 34-årige biolog og naturformidler.

I efteråret smider hun gummistøvler og praktisk tøj og hopper i stedet i danskesko og glitter. Vicky Knudsen skal nemlig være med i 'Vild med dans'. Det skriver tv2.dk.

- Naturnørden, der gerne stikker hænderne i en kolort og leder efter møgbiller, men også elsker kjoler, lyder Vicky Knudsens beskrivelse af sig selv på tv2.dk.

Morten D.D. Hansen, Sebastian Klein, Bjørli Lehrmann og Vicky Knudsen i '1 døgn, 2 hold, 3 døgn'. Foto: Made By Us/TV 2

Ud over biller og fugle elsker hun pufærmer og store kjoler, så at hun skal være med i 'Vild med dans' er lige vand på hendes mølle.

Hendes venner og veninder siger samstemmende, at hun har rytme i kroppen, fortæller hun. Og naturnørden, der er født på Bornholm, er da heller ikke bange for at kaste sig ud i de udfordrende danse for rullende kameraer.

Hun elsker at få opmærksomhed og er med egne ord en 'rigtig lille centrumfis'.

Hvem Vicky Knudsen skal danse med, ved hun endnu ikke. Det bliver forhåbentlig en, der gider at høre lidt om dyr.

Ud over Vicky Knudsen ser listen med allerede afslørede nydansere sådan ud:

Skuspiller Merete Mærkedahl

Radiovært Sara Bro

Sangerinde Hilda Heick

Sanger Wafande

Skuespiller Janus Bakrawi

Skuespiller Albert Rosin Harson

'Vild med dans' har premiere 2. oktober.