Nedringet Irina: Jeg troede aldrig, det skulle ske

Den barmfagre realitykendis Irina Olsen bliver en del af årets 'Paradise Hotel'.

Det skrev Ekstra Bladet allerede tilbage i december, hvor dog hverken Irina eller TV3 ønskede at kommentere oplysningerne.

Se også: Afsløring: Dansk brystbombe indtager Paradise Hotel

Det ville Irina Olsen gerne, da hun mandag indtog den røde løber ved programmets forpremiere.

- Jeg er så heldig, at jeg er med i denne her sæson af 'Paradise'. Så endelig er jeg med i 'Paradise Hotel'. Jeg troede aldrig, det skulle ske, jublede Irina Olsen.

Fest på Paradise: Her er de nye kærestepar

- Men det er vel bare som en gæsteoptræden?

- Det finder man jo ud af. Jeg siger ikke mere, lød det kryptisk fra Irina Olsen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger får hun en slags mentorrolle for pigerne på hotellet i forbindelse med kåringen af årets Miss Paradise.

Irina Olsen får ifølge Ekstra Bladets oplysninger en mentorrolle i 'Paradise Hotel'. Foto: ANTHON UNGER

Mere fame i 'Paradise'

Irina Olsen blev selv landskendt, da hun i 2011 deltog i TV3-programmet 'Fristet'. Siden har hun været en offentlig person, som jævnligt omtales i landets tabloide medier, og hun havde da også et simpelt fif til den nye generation af realitystjerner.

- Jeg tror bare, man er nødt til at tage én dag af gangen. Jeg tror, det bliver en meget vild tid for dem. Jeg var med i 'Fristet', som mindede lidt om 'Paradise Hotel', men jeg tror 'Paradise Hotel' er vildere. Jeg tror, man får en vildere fame af at være med i 'Paradise Hotel'. Men jeg glæder mig til at se dem for real nu, lød det på en vanlig blanding af dansk og engelsk.

Se også: 'Paradise'-deltager får Danmarks (måske) dummeste tatovering

Den nye sæson har premiere i aften på TV3.

Se hele interviewet med Irina over artiklen.