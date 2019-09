Nedsmeltning for åben skærm: - Det gik helt galt

'Vild med dans' blev en kort fornøjelse for sangerinden Anne Dorte Michelsen og partneren Marc Christensen, der måtte sige farvel og tak efter fredagens 'Vild med dans', hvor seerne stemte dem ud efter en omdans mod iværksætter Birgit Aaby og danser Frederik Nonnemann.

Det tidlige exit kom dog ikke som en overraskelse for 61-årige Michelsen, der fredag aften havde det svært og flere gange gik i sort og glemte sine trin under sin vals. Det slog dommerne hårdt ned på og gav derfor kun parret otte point.

Da Ekstra Bladet mødte Anne Dorte Michelsen umiddelbart efter, hun var blevet stemt ud af dansekonkurrencen, var hun tydeligt berørt over situationen.

Se også: Færdig i 'Vild med dans'

- Det er så ærgerligt. Jeg er simpelthen så ked af, at jeg lavede nogle fejl i den første vals, vi lavede. Det gik helt galt, og jeg har det ærlig talt ad helvedes til. Men så synes jeg faktisk, at anden gang var ret 'scary', for når man har lavet sådan en fejl første gang, så er det svært at komme igen, sagde hun ærligt, mens hun havde svært ved at holde tårerne tilbage.

- Og så synes jeg, at det var godt, vi lavede valsen anden gang. Det gik ret godt. Men jeg er ked af det over, at jeg ikke skal danse mere med Marc, lød det videre fra Anne Dorte Michelsen.

I overkanten

Ifølge Anne Dorte Michelsen har hun undervejs i processen måttet erkende, at formatet i 'Vild med dans' ikke helt er hende, og derfor er det også på sin vis en lettelse, at hun nu er færdig i TV2-programmet.

- Jeg synes, at alt det her, der er herude, er lige i overkanten for mig. Det 'fuss', der er. Jeg er måske mere vant til, at når jeg optræder, så er der ro omkring det, der skal ske. Her er der tusindvis af mennesker, og det er som om, at jeg i dag havde svært ved den her vals, som jo er rolig, og det var svært for mig at finde ro i mig selv, som man skal bruge.

- Det har været svært, og jeg har mistet kontakten med mig selv på nogle tidspunkter, siger hun ærligt.

Dansk skuespiller: Jeg er færdig

- Hvad er du mest ked af ved, at du ikke længere er en del af 'Vild med dans'?

- Det værste er, at jeg ikke skal danse mere med Marc. Det er jeg faktisk oprigtig ked af. Du er et dejligt menneske. Du er en fantastisk person, og det har været en stor gave. Når støvet har lagt sig, så er det dét, der står tilbage - at man har mødt et menneske som dig. Så dygtig en kunstner, som bruger sin tid på at lære mig at danse, sagde Anne Dorte Michelsen med tårer i øjnene henvendt til Marc Christensen.

Selvom Anne Dorte Michelsens 'Vild med dans'-eventyr er slut for nu, er hendes exit fra danseprogrammet ikke et endegyldigt farvel til dans.

- Vi skal øve os op til finalen, og så tror jeg, jeg skal begynde til dans med min mand. Han har længe talt om, at vi skulle starte til dans, så nu vil jeg tage ham på ordet, lød det fra Anne Dorte Michelsen med et grin.