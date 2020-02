Nedtur efter 'Løvens hule': Nu lukker firmaet

Mia og Sara Nersting imponerede i 'Løvens hule', da mor og datter medvirkede i den fjerde sæson i DR1-programmet.

Her forlod de studiet med en investering, da Mia Wagner og Jesper Buch købte henholdsvis 20 procent for 450.000 kroner og ti procent for 225.000 kroner af virksomheden Kforkage.

Begge løverne var især imponerede af den dengang 12-årige Sara, der stod bag firmaet, som moren dog stod som ejer af, fordi datteren på grund af sin alder ikke måtte eje en virksomhed.

Nu er Kforkage dog blevet lukket ned - lidt mere end et år efter, at afsnittet blev vist på skærmen. Det siger Mia Wagner i en udtalelse på Freeways hjemmeside.

'Høj omsætning er desværre ikke nok i iværksætteri. Det er altafgørende, man i den daglige drift og prissætning har øje på hele sin værdikæde. Det er brandærgerligt, det ikke er lykkedes for Kforkage, men både Sara og Mia Nersting har min dybeste respekt, og jeg ønsker dem alt det bedste,' siger hun og slår fast, at hun holder meget af duoen bag.

Det seneste regnskab i Kforkage blev offentliggjort i maj 2019. Her fremgår det, at virksomheden i regnskabsåret 2018 havde en bruttofortjeneste - omsætning fraregnet udgifter - på 166.194 kroner, hvilket gav et overskud på 94.736 kroner.

Mia og Sara Nersting forlod 'Løvens hule' med en investering. Foto: Per Arnesen/DR

Kaster håndklædet i ringen

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Mia Nersting, men det har endnu ikke været muligt.

I et opslag på virksomhedens Instagram-profil bekræfter mor og datter dog, at de har valgt at lukke ned.

'Det har været en skøn rejse med verdens bedste kunder. Men de sidste mange måneder har været en kamp for at få nye samarbejder til at gå op i en højere enhed, og vi må nu kaste håndklædet i ringen,' skriver de.

Virksomheden nåede at køre i fem år, og her fik Sara et indblik i, hvor meget det kræver at drive sit efter firma. Men selvom de nu siger farvel, er det ikke sikkert, at det er hendes sidste forretningseventyr.

'Det er ikke kun drømme og visioner at drive virksomhed - det kræver benhårdt arbejde, og selv om man giver afkald på hverdagsting og familiedrømme, er det ikke altid, at det går lige som man havde tænkt,' skriver de og fortsætter:

'Vi takker for jeres fantastiske opbakning omkring Saras rejse med Kforkage fra første varer på siden og til nu med en stor virksomhed, hvor vi desværre må dreje nøglen om. I kommer med garanti til at se mere til os i fremtiden, men det næste stykke tid kommer til at gå med at passe på hinanden og komme videre på ordentlig vis. Tak for jer,' slutter de opslaget.

