Nedtur efter 'Løvens hule'-succes: - En følelsesmæssig mavepuster

2020 har været et turbulent år for Albert Iversen og RaskRask, der på grund af coronavirussen måtte lukke ned i en periode, hvor det for alvor kørte for firmaet

I midten af februar kunne DR1-seerne se Albert Iversen juble, da han præsenterede virksomheden RaskRask i 'Løvens hule'.

Iværksætteren forlod studiet med 1,5 mio. kr., da Christian Arnstedt og Jan Lehrmann begge købte ti procent af firmaet efter hårde forhandlinger og stor interesse blandt løverne.

Interessen for RaskRask, hvor kunderne kan få massører hjem til dem selv eller deres virksomheder, var efterfølgende stor, men en måned efter 'Løvens hule'-succesen blev vist på skærmen, måtte firmaet lukke ned sammen med det meste af Danmark på grund af coronavirussen.

- Vi havde rekordomsætning og meget travlt lige efter 'Løvens hule', hvor kunder, samarbejdspartnere og massører meldte sig fra alle kanter, og så måtte vi pludselig lukke ned fra den ene dag til den anden og gik til nul i omsætning. Vi måtte også aflyse alle bookings, og det var virkelig bare et slag i ansigtet for en virksomhed som vores, siger Albert Iversen, direktør i RaskRask, til Ekstra Bladet.

Mandag kunne RaskRask igen starte op ligesom en række andre danske virksomheder, og det glæder naturligvis direktøren, som havde frygtet, at de måtte holde lukket i mindst tre måneder.

- Det har været en stille og rolig opstart. Det er kun nogle af vores massører, der starter op, og der er ekstra tid mellem behandlinger, så vi tager ikke lige så mange kunder, som vi ellers ville gøre. Vi tager selvfølgelig også alle de forbehold, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, siger han og fortæller, at efterspørgslen efter massage har været stor.

I øjeblikket er det dog kun kunder og massører, der er udenfor risikogruppen, ikke har symptomer og ikke har haft kontakt med smittede, som kan gøre brug af RaskRask.

Albert Iversen forlod 'Løvens hule' med en investering på 1,5 mio. kroner. Foto: Carsten Andersen/DR

'En følelsesmæssig mavepuster'

Perioden med nedlukning har RaskRask brugt på at tage næste skridt i udviklingen, så det ikke kun er massage, de i fremtiden vil tilbyde kunderne.

Derfor er de i fuld gang med at få aftaler med personlige trænere og yogainstruktører, som det i løbet af et par uger vil være muligt at booke gennem firmaet.

RaskRask har efterhånden nogle år på bagen, men 2020 har alligevel været noget mere begivenhedsrige for Albert Iversen og de andre folk bag firmaet, end de andre år har været.

- Det har været meget turbulent. Det var helt fantastisk at blive vist i 'Løvens hule', og det gav os så meget positiv opmærksomhed, og så var det bare en følelsesmæssig mavepuster at gå fra det højdepunkt til nul bookings og ingen omsætning, siger Albert Iversen.

- Det var jo også bare den usikkerhed omkring ikke at vide, hvornår vi kunne starte op igen. Det var svært at planlægge efter. Vi troede jo også, at vi tidligst kunne åbne op 10. maj, og der havde vi planlagt at være klar med de nye tiltag, men så fik vi pludselig at vide, at vi starte op om tre dage. Og så måtte vi jo omstille os igen.

Ramt af underskud

Som det også kom frem i 'Løvens hule', har virksomheden kørt med underskud indtil deltagelsen i programmet. Det seneste regnskab fra 2018 viste en bruttofortjeneste på 49.575 kroner og et underskud på 867.335 kroner.

Regnskabet fra 2019 er endnu ikke offentliggjort, men Albert Iversen håber, at de med de nye tiltag kan komme ud med et plus inden længe.

- Det kan meget vel være (det ender med underskud igen i 2020, red.). Det kommer meget an på, hvor hurtigt vi kan få kørt det med personlige trænere og yogainstruktører ud. Det er jo tiltag, vi har sat i gang for at få ekstra omsætning ind i butikken og hjælpe på nye områder.

- Så vi håber, at det kan være med til at få vendt det til et overskud. Men ellers er det en del af planen, at vi skal bruge penge nu her på at udvide biksen med flere mennesker og til flere områder, og der er vi polstret til at kunne klare det. Så det er egentlig okay, men selvfølgelig vil man gerne skabe en god forretning, siger Albert Iversen, som fortsat ser lyst på fremtiden.

