Nedtur for åben skærm: Havde mareridtstanker

Fredag blev enden for Faustix og Asta, der efter en svær slowfox måtte sige farvel til 'Vild med dans'

Skuffelsen var stor, da Faustix og Asta mødte Ekstra Bladet, efter at de var røget ud af aftenens 'Vild med dans'.

Alligevel kunne musikeren finde det forholdsvis gode humør frem, da han skulle fortælle om, hvad der var gået galt i dansen.

- Det var en oplevelse som altid. Det var en svær dans, og det gjorde jo også, at der var nogle fejltrin hist og her, siger han og fortsætter:

- Ja, det rakte jo bare ikke nok. Hverken her eller hjemme i stuerne.

Hans dansepartner Asta er dog hurtig til at få en positiv tone frem.

- Du er sej, og du gjorde det godt, lyder det, mens hun tager musikeren i armen.

Nu står den på noget lidt andet for Faustix, der ellers lige var begyndt at føle sig godt tilpas i dansetrinnene.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, og jeg ville gerne have forsat i programmet, men nu har jeg mere tid derhjemme. Jeg har også lige fået en ny Playstation, den skal jo også indvies, lyder det slukøret.

At det lige var hans slowfox, der skulle få ham ud, var noget, nydanseren havde forberedt sig på.

- Jeg sad og havde nogle mareridtstanker om, at det nok var den, der slog mig ud, det var også en svær dans.

Parret måtte se sig slået af Wafande og Mie

Efter musiker-gyser: Nu er det slut

Talte ikke

I sidste uge gik det nemlig langt bedre med dansen, men den talte jo ikke, fordi to af parrene var ude med coronavirus.

- Det kunne have været fedt, hvis det var paso'en i sidste uge, der talte for noget. Det gjorde den ikke. Og jeg havde håbet på sambaen i næste uge.

Men føler du, at det er uretfærdigt, at I ryger i dag, når dansen ikke talte sidst?

- Uretfærdigt og uretfærdigt. Programmet er, som det nu er, og seerne derhjemme, de har et hjerte for nogen, og nu var størstedelen af deres hjerte et andet sted end hos os, siger han.

Men den lader partner Asta ham ikke slippe afsted med.

- Sådan skal man ikke se det. Vi har fået så meget kærlighed, siger Asta.

- Vi er gode venner igen

Skal hvile

De to skal da også blive ved at se hinanden, og det kan være, at det ender med mere dans.

- Vi har kendt hinanden i 10-11 uger, og vi skal blive ved med at pleje venskabet. Og måske skal vi danse igen.

- Nu får vi lige lidt ro på, og mine ben får endelig lov til at hvile lidt, siger en træt Faustix.

Parret var i omdans med Wafande og Mie, der trak det længste strå og får endnu en uge på dansegulvet.

Afviser snyd: - Jeg er jo hans kone

Se flere videoer fra Asta Björk og Faustix tid i Vild med dans 2020: