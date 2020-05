Nedtur: - Har gruet for det her

Ankerstjerne må for første gang opleve en 'X Factor'-finale blottet for egne deltagere. Blachmans tre liveshowdeltagere skal afgøre programmet imellem sig

Lars Ankerstjerne måtte som den sidste give fortabt over for Thomas Blachmans dominans i dette års 'X Factor'.

Den skaldede dommer har triumferet programmet igennem og står nu foran det sidste liveshow med alle sine unge deltagere i behold. Omvendt har hverken Ankerstjerne eller Oh Land nogle deltagere tilbage, og uanset hvem der vinder, kan Blachman hæve armene i triumf.

- Humøret er okay. Jeg er lidt ked af det, men også stolt. Det er lidt frustrerende, medgiver Ankerstjerne, da Ekstra Bladet taler med ham efter programmet.

I tårer på scenen: - Det kommer som et chok

Her ligner han en, der ikke helt ved, hvilket ben han skal stå på.

- Som jeg sagde i programmet, så synes jeg, at de (Smokey Eyes, red.) fortjener at få det sidste med, og jeg havde også undet dem det. Når det så er sagt, er jeg også totalt stolt over, at vi tog den til finalen, for det er det jo. Når støvet har lagt sig, er det dét, der står tilbage.

- Hvordan tror du, det bliver i morgen(lørdag, red.)?

- Haha, vi har jo gruet for det, Nanna og jeg. Det der med at skulle sidde to helt glatte kendistyper i fjerneren og kigge på Thomas Blachman, der demonstrerer, og det bliver jo virkeligheden, siger Ankerstjerne.

Ankerstjernes sidste gruppe, Smokey Eyes, måtte fredag lade livet i programmet. Foto: Mogens Flindt

Han understreger dog, at han ikke er bitter, og at han under sin garvede modstander succesen.

- Der er ingen skam i at tabe til Thomas. Han er god til det, han laver, og det er svært at tage fra ham. Der er noget anciennitet og erfaring, som han tydeligvis har tjek på, og så laver han en historisk sejr. Det er sejt, siger han med henvisning til, at Thomas Blachman i programmets 13. sæson på dansk jord bliver den første, der tager alle sine liveshowdeltagere hele vejen til den endelige finale.

Blachman skriver historie

- Hvad tror du bliver værst: Ikke at kunne præsentere en af sine egne deltagere eller at skulle høre på Blachman hele tiden?

- Jeg synes ikke, det er så slemt at skulle høre på Thomas Blachman hele tiden. Det værste bliver ikke at have mine egne med. Jeg synes, Thomas er pissedygtig, og jeg kan pissegodt lide Thomas. Når vi er i konkurrence, er vi i konkurrence som to boksere eller to fodboldhold, men der kan godt være gensidig respekt, selvom man er i kamp, fastslår Lars Ankerstjerne.

Applaus til Blachman fra Ankerstjerne. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Han glæder sig i stedet over, at han i det mindste kan sidde på første parket og nyde showet.

Under fredagens liveshow forsøgte han ellers at stikke til Blachmans deltager, Alma Agger, som han mente forsvandt lidt i en scenografi, der med Ankerstjernes ord blev 'for Blachmansk', da hun blandt andet skulle slå en vejrmølle.

Da Ekstra Bladet taler med Ankerstjerne efter programmet, afviser han, at det var af taktiske grunde, han talte konkurrentens storfavorit ned.

- Overhovedet ikke. Jeg giver en high five, når det er på sin plads, men jeg blev frustreret over iscenesættelsen, siger han.

I den endelige finale står Alma Agger, Mathilde Caffey og Emil Wismann. Hvem der vinder kan følges på eb.dk.