Nedtur: Seerflugt hos TV2

Der var på forhånd skruet helt ned for dramaet fredag aften, da TV2 blændede op for en noget anderledes omgang 'Vild med dans'.

Da to par - Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst samt Karina Frimodt og Janus Bakrawi - var i isolation, fordi der var mistanke om, at de kunne være smittet med coronavirus, var der nemlig ingen par, der forlod konkurrencen, ligesom dommernes point ikke talte, og seerne ikke kunne stemme på de syv par, der trods coronakaos alligevel stillede op og fremførte deres dans.

Den manglende dramatik kan i den grad ses på fredagens seertal, som ifølge de nyeste tal fra Gallup var langt lavere, end hvad der har været tilfældet de seneste fredage, der også har stået i dansens tegn.

Overraskende udmelding efter hårde beskyldninger: - Det er trist

Fredag i uge 45 var der således 'kun' 781.000, der så med, da værtinderne Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller bød danserne velkommen til 'Danmarks modigste dansere' i 'Vild med dans'-studierne.

Fredag aften var der ingen par, der røg ud af 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Fredag i uge 44 var der langt flere - nemlig 981.000, der fulgte med i 'Vild med dans', mens 970.000 fulgte med under afgørelsen. Altså er der et fald på omkring 200.000 seere på blot en uge.

Fredag i uge 43 var der ligeledes langt flere seere - her så 944.000 med, da første del af 'Vild med dans - Knæk Cancer' løb over skærmen.

'Fællessang - hver for sig' med Philip Faber, der sendes på DR1 samtidig med 'Vild med dans' og derfor er i direkte konkurrence med 'Vild med dans' på TV2, haler samtidig ind på danseprogrammet i uge 45, hvor DR og Philip Faber runder 700.000 seere og dermed 'kun har 81.000 færre seere end 'Vild med dans'.

Fællessang med Faber havde til sammenligning 666.000 seere i uge 44, hvor 'Vild med dans' som nævnt lå i førertrøjen med 981.000 seere.

Philip Faber er i øjeblikket aktuel med 'Fællessang - hver for sig' hver fredag på DR1. Foto: Jacob Ehrbahn

Hos TV2 er de bekendt med de dalende seertal, men de tager det med ophøjet ro.

'Vi er stadig rigtigt glade for seertallene på 'Vild med dans'. Indtil nu har vi gennemsnitligt ramt over 950.000 seere hver uge, når vi tæller alt sening med, og det er høje tal i 2020', lyder det i en mail fra underholdningsredaktør Thomas Richardt Strøbech.

'Fredagens udsendelse blev sendt under helt særlige omstændigheder, da to af vores dansepar måtte udeblive pga. corona-isolation og vi satte konkurrencen på hold'.

Han tror derfor heller ikke, at de dalende seertal er noget, de vil se de kommende uger:

'Derfor tror jeg heller ikke, at de faldende tal skal ses som en dalende interesse for ’Vild med dans’ som sådan – vi er godt klar over, at når vi fjerner både afgørelse og konkurrenceelement fredag aften, har det en direkte effekt, som man kan læse i lavere tilslutning på live-seertallet. Og på den baggrund klarer vi os stadig hæderligt igennem fredagen – også i forhold til konkurrenterne', lyder det videre fra underholdningsredaktøren.

Ånder lettet op: - Det har aldrig været så positivt at være så negativ